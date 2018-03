Том Харди в роли смертельно больного сифилитика Аль Капоне в фильме «Фонзо» впервые показал ФОТО в образе своего героя

Британский актер Том Харди , который играет знаменитого гангстера Аль Капоне в фильме Джоша Транка «Фонзо», впервые предстал перед своими поклонниками в образе босса чикагской мафии. В своем Instagram Харди опубликовал фото со съемочной площадки, на которой вышедший из тюрьмы его смертельно больной герой предстает уже в образе сломленного человека.

"Фонзо" — биографическая драма о гангстере Капоне. Но в отличие от предыдущих лент, посвященных ему, повествует не о времени становления знаменитого бутлегера, содержателя игорных и публичных домов, а рассказывает о последних годах его жизни, когда Капоне, будучи смертельно больным сифилисом, почти полностью лишается рассудка. Потерявший всякое влияние бывший гангстер страдает от неврологических последствий своего заболевания и уже с трудом отличает реальность от видений.

В июле 1931 года Капоне предстал перед Федеральным судом и был приговорен к 11 годам заключения за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов. Вначале он сидел в чикагской тюрьме, откуда пытался управлять своей империей, но потом его перевели в Атланту, а затем и вовсе обрубили все его связи, отправив в 1934 году в самую легендарную и суровую тюрьму США — на острове Алькатрас. Оттуда через семь лет Капоне освободили по состоянию здоровья, и он вышел на свободу смертельно больным сифилисом.

В фильме подробно рассмотрены последние месяцы жизни Капоне, когда освобожденный гангстер сходит с ума в возрасте 47 лет.

Основные съемки начнутся в начале апреля в Новом Орлеане. Дата выхода фильма пока неизвестна, но изначально была запланирована на 2018 год.

У Тома Харди это не первая роль гангстера. В 2008 году он сыграл известного преступника Чарльза Бронсона в фильме Николаса Виндинга Рефна , а в 2015 году вышел фильм «Легенда», где Харди играл сразу двух гангстеров — братьев-близнецов Рэджи и Ронни Крэй.

Однако эта роль отличается от его предыдущих гангстерских образов максимальным драматизмом.

Болезнь Аль Капоне, которую не брали лекарства того времени, стала причиной того, что заключенный N85 стал терять память, к его амнезии прибавились судороги, галлюцинации, нарушение речи и координации движений, частичный паралич.

Последний год Капоне не сидел в Алькатрасе, а лежал — находился в лазарете. Когда его 1939-м году выпустили на поруки, то он едва передвигал ноги и не узнавал родных. Все оставшееся ему судьбой время он прятался в своем особняке в Майами. В последние месяцы жизни врачи констатировали, что Капоне деградировал до уровня сознания малолетнего ребенка.

За год дог смерти Капоне уже не покидал инвалидного кресла и дышал только через кислородную маску. 21 января 1947 года у него случился инсульт. 24 января Капоне поставили диагноз пневмония. А на следующий день он скончался от остановки сердца, лежа в своей постели в собственном доме во Флориде.

ФОТО с похорон Аль Капоне:

