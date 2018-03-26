«Мусорщик»

Жанр: мелодрама, криминал

Год: 2001

Страна: Россия

Юрий Горин, Кто снимался в фильме «Мусорщик»: Алексей Гуськов Олеся Судзиловская , Елена Баромыкина, Александр Берда Владимир Стержаков . Сюжет фильма «Мусорщик» Напыщенная блондинка приезжает из Москвы в неназванный провинциальный городок для выполнения задания. Она с нескрываемой брезгливостью относится ко всему, что здесь ее окружает. Первый встреченный ей человек — дворник, мусорщик, со смирением подбирающий обертки от мороженого и колющий лед перед храмом. Одолеваемая ужасной скукой, девушка решает подшутить над благородным дворником и приглашает его отужинать вместе. Каково же было ее удивление, что мужчина пришел на встречу в костюме Armani… Да, мусорщик ох как непрост. Бандиты от его взгляда смиреют и ретируются, а пьяные — трезвеют. По утрам он опустошает урны, а по вечерам превращается в ироничного любителя текилы, удачливого игрока, с которым за руку здоровается мэр города. Кто же этот мусорщик на самом деле? Интересные факты о фильме «Мусорщик»:

Фильм снят по одноименному произведению Ивана Охлобыстина и адаптирован для экранизации Юрием Коротковым. Любопытное совпадение: исполнители главных ролей Олеся Судзиловский и Алексей Гуськов празднуют дни рождения в один день — 20 мая. Они родились с разницей в 16 лет. Фильм снимался в Ярославле. Алексей Гуськов выступил одним из продюсеров фильма. Бюджет картины составил 750 тыс. долларов.

Трейлер фильма «Мусорщик»: https://www.youtube.com/watch?v=fMY0AjgxN-s