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Фото: Мэрайя Кэри, Грант Гастин и звезды «Очень странных дел» на красной дорожке Kids Choice Awards 2018
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Фото: Мэрайя Кэри, Грант Гастин и звезды «Очень странных дел» на красной дорожке Kids Choice Awards 2018 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Kids’ Choice Awards 2018, на красной дорожке которой собрались любимцы младшего поколения зрителей и знаменитости, сами воспитывающие детей — от звезд сериалов «Очень странные дела», «Флэш» и «Это мы» до Мэрайи Кэри с детьми.
Вот как выглядит полный список победителей Kids’ Choice Awards 2018 в категориях кино и ТВ:
«Любимый фильм» — «Джуманджи: зов джунглей»
«Любимый актер» — Дуэйн Джонсон
«Любимая актриса» — Зендая
«Любимый мультфильм» — «Тайна Коко» (Coco)
«Любимый телесериал» — «Очень странные дела» (Stranger Things)
«Любимый ТВ-актер» — Джейс Норман
«Любимая ТВ-актриса» — Милли Бобби Браун
«Любимый мультсериал» — «Губка Боб квадратные штаны» (Sponge Bob Square Pants)
Победители в музыкальных категориях:
«Любимая музыкальная группа» — Fifth Harmony
«Любимый певец» — Шон Мендес
«Любимая певица» — Деми Ловато
«Любимая песня» — «Shape Of You», Эд Ширан
«Прорыв года» — Камилла Кабелло
«Любимый международный исполнитель» — группа BTS  Звезды на красной дорожке:
попкорнnews
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