Фото: Мэрайя Кэри, Грант Гастин и звезды «Очень странных дел» на красной дорожке Kids Choice Awards 2018

Вот как выглядит полный список победителей Kids’ Choice Awards 2018 в категориях кино и ТВ:

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