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Первый канал начинает показ адаптации американского сериала «Менталист»
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Первый канал начинает показ адаптации американского сериала «Менталист» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый канал в понедельник начинает показ российской адаптации американского сериала «Менталист» — версии режиссера Алексея Мурадова «Тот, кто читает мысли», сообщили в пресс-службе телеканала.
"Тот, кто читает мысли (Менталист)" — фильм, полный тайн, интриг, запутанных преступлений и захватывающих расследований. Это адаптация популярного американского сериала The Mentalist, который на протяжении семи лет (2008-2015) с большим успехом шел на телеканале CBS, сериал был показан в более чем пятидесяти странах мира и завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус», — добавили в пресс-службе.
Сценарий адаптации написал Аркадий Высоцкий ("Доктор Пирогова", «Три дня до весны»). Режиссер-постановщик — Алексей Мурадов известен зрителям по работе над фильмами «Истребители», «Власик», «Жуков», «Течет река Волга».
Главные роли исполнили израильский актер Ехезкель Лазаров, Анастасия Микульчина, Игорь Оробей, Нодари Сирадзе и другие.
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