Фото: Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер на съемках нового фильма 

Завершив работу на съемочной площадке «Мстителей 4», Скарлетт Йоханссон не сидит без дела — актриса уже успела приступить к съемкам своего следующего фильма, в котором компанию звезде Marvel составит Адам Драйвер. И Скарлетт, и Адам уже успели «засветиться» на первых фото со съемочной площадки в Нью-Йорке. Новый совместный проект актеров — некий неназванный фильм от Ноа Баумбака, режиссера и сценариста, получившего в свое время номинацию на «Оскар» за сценарий к «Кальмару и Киту». В списке работ Ноа — «Бесподобный мистер Фокс», «Милая Фрэнсис» и недавние «Истории семьи Майровиц» с Адамом Сэндлером. О новой картине практически ничего неизвестно — кроме того, что, помимо Скарлетт и Адама, в ней снимаются также Лора Дерн и Грета Гервиг.
попкорнnews