Жанр: мультфильм, боевик, приключения, семейный
Год: 2018
Страна: США Режиссёр: Брэд Бёрд
Сценарий: Брэд Бёрд
Продюсеры: Николь Паради Гриндл, Джон Лассетер, Джон Уокер
Кто снимался в мультфильме «Суперсемейка 2»: Сэмюэл Л. Джексон, Холли Хантер, Кэтрин Кинер, София Буш, Изабелла Росселлини, Боб Оденкёрк, Джонатан Бэнкс, Джон Ратценбергер, Крэйг Т. Нельсон, Брэд Бёрд
Премьера (РФ): 14 июня 2018 Сюжет мультфильма «Суперсемейка 2» Еще недавно Роберт Парр и его жена Хелен были на пике популярности. Вместе они смогли победить одного из самых могучих злодеев мира. Но нашлись те, кому их суперспособности пришлись не по душе, на Роберта подали в суд, и теперь супругам запрещено использовать силы. Телевизионная карьера Хелен пошла в гору, поэтому все заботы о детях легли на плечи отца. Те, в свою очередь, открывают в себе новые способности, которое пока им не очень нравятся. Однако, когда в городе появляется новая опасность, угрожающая безопасности людей, на защиту приходится встать именно младшему поколению семьи Парр. Родителям предстоит в короткие сроки обучить детей необходимым навыкам и помочь в схватке с врагом. Интересные факты о мультфильме «Суперсемейка 2»:
Генеральный директор Disney и Брэд Бёрд в апреле 2014 года объявили о продолжении «Суперсемейки». По состоянию на 2017 год трейлер фильма бьёт рекорд имея 113 миллионов просмотров за одну неделю. Из-за смерти Элизабет Пенья в октябре 2014 года, в настоящее время неизвестно, появится ли Мираж с новым голосовым актером или её вырежут в знак уважения памяти актрисы.
Трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»: https://www.youtube.com/watch?v=-1vtJ1aF3T4