«Бесславные ублюдки»

Жанр: боевик, драма, комедия, военный

Страна: США, Германия

Год: 2009

Сценарист: Квентин Тарантино

В то же время в стране действует подпольный отряд американских солдат еврейского происхождения, который устрашает вражескую армию убийством как можно большего количества нацистов. Благодаря жестоким методам об отряде быстро узнают в Рейхе. Его участники также, как и Шошанна, хотят уничтожить высшее руководство нацистов именно в кинотеатре в день премьеры. Интересные факты о фильме «Бесславные ублюдки»:

Квентин Тарантино писал сценарий картины примерно 10 лет, он долго не мог придумать хорошую концовку; Картину сняли за 70 дней; Для показа ленты в Германии пришлось вырезать все эпизоды со свастикой, так как в стране запрещена нацистская символика; Герой Кристофа Вальца по ходу ленты говорит на четырех языках — английском, немецком, французском и итальянском; Из всех работ режиссера на 2011 год картина получила наибольшее количество номинаций на «Оскар».

Трейлер фильма «Бесславные ублюдки»: https://www.youtube.com/watch?v=pZEZ1yDIHEU Кадры из фильма «Бесславные ублюдки»:

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»