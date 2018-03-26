Жанр: боевик, драма, комедия, военный
Страна: США, Германия
Год: 2009
Режиссёр: Квентин Тарантино, Элай Рот Продюсеры: Лоуренс Бендер, Уильям Пол Кларк, Кристоф Фиссер
Сценарист: Квентин Тарантино
Кто снимался в фильме «Бесславные ублюдки»: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Мелани Лоран, Даниэль Брюль, Дайан Крюгер, Майкл Фассбендер, Аугуст Диль, Элай Рот, Тиль Швайгер, Гедеон Буркхард Сюжет фильма «Бесславные ублюдки» Во время второй мировой в оккупированной немцами Франции повсюду истребляли евреев. Такие операции возглавлял «охотник за евреями» Ганс Ланда, который неожиданно нагрянул в дом французского фермера и убил всех, кроме молодой девушки по имени Шошанна. Позже девушка сменила имя и стала владелицей кинотеатра. Однажды ей предоставился удобный случай отомстить за смерть своих близких. В кинотеатре запланирована премьера пропагандистского фильма, где соберется вся верхушка нацистской власти.
В то же время в стране действует подпольный отряд американских солдат еврейского происхождения, который устрашает вражескую армию убийством как можно большего количества нацистов. Благодаря жестоким методам об отряде быстро узнают в Рейхе. Его участники также, как и Шошанна, хотят уничтожить высшее руководство нацистов именно в кинотеатре в день премьеры. Интересные факты о фильме «Бесславные ублюдки»:
Квентин Тарантино писал сценарий картины примерно 10 лет, он долго не мог придумать хорошую концовку; Картину сняли за 70 дней; Для показа ленты в Германии пришлось вырезать все эпизоды со свастикой, так как в стране запрещена нацистская символика; Герой Кристофа Вальца по ходу ленты говорит на четырех языках — английском, немецком, французском и итальянском; Из всех работ режиссера на 2011 год картина получила наибольшее количество номинаций на «Оскар».
Трейлер фильма «Бесславные ублюдки»: https://www.youtube.com/watch?v=pZEZ1yDIHEU Кадры из фильма «Бесславные ублюдки»:
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»