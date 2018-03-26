Лучше, чем «Викинг». Фильм Тобол обещает стать одной из главных премьер года

Для съемок в районе Тобольска были выстроены масштабные декорации. Над реквизитом, костюмами и другими деталями трудились специалисты всех мастей, конные каскадерские трюки выполняла знаменитая группа из Казахстана Nomad, которая участвовала в съемках «Викинга». И, по заверениям авторов, трюки, как и компьютерная графика, у «Тобола» будут еще лучше, чем в «Викинге».

Сейчас идет монтаж полного метра. В завершающей стадии работы над фильмом участвуют лучшие режиссеры монтажа, рассказал генеральный продюсер Олег Урушев . «Это Маша Сергеенкова, только что получившая „Золотого орла“ за „Салют-7“, до этого ей вручили еще три таких награды. Петя Зеленов, который делал, на мой взгляд, лучший монтаж, какой я видел в российском кинематографе в последнее время, — это „Движение вверх“. И Дима Словцов, считающийся лучшим специалистом монтажа экшн-сцен, до этого он монтировал „Легенду о Коловрате“.

Для тюменцев объектом гордости должен стать уже тот факт, что местом съемок столь грандиозного кинопроекта по сути впервые стал наш регион и в частности жемчужина древней Сибири — Тобольск. А также то, что благодаря пересказанным в фильме реальным событиям много людей не только в России, но и, будем надеяться, за рубежом, проявят интерес к богатой и противоречивой истории этой суровой земли. Но самое важное, чтобы этот интерес пробудился у самих жителей региона, которые, если начистоту, не так уж много о ней знают.

Премьера фильма состоится 21 ноября. Тюменцы в этот день увидят картину первыми. „Скорее всего, это будет в ДК „Нефтяник“. Нам обещают, что картинка там будет лучше, чем в Каннах, — говорит Олег Урушев. — 22-го состоится показ в Тобольске. 24 ноября — в Ноябрьске, 27 ноября — в Москве. А 29 ноября уже пройдет всероссийская премьера во всех кинотеатрах“.

Как поделился продюсер, история фильма началась с брошюрки в тюменской гостинице „Ремезов“, попавшейся ему на глаза, где рассказывалось о жизни сибирского художника, историка, картографа, основателя тобольского кремля посвятившего жизнь служению родному краю (Семена Ремезова в фильме играет Дмитрий Назаров).

»Прожив 30 лет на тюменском севере, я однако впервые услышал об этом человеке, — признается Олег Урушев. — Теперь я везде говорю, что это сибирский Леонардо да Винчи , о котором, я надеюсь, после нашего фильма многие узнают. Хотя он и не главный герой в фильме».

Так возникла идея, с которой Олег Урушев пошел к Алексею Иванову и заказал ему сценарий. Впоследствии из этого сценария родилась книга. Это было в конце 2014 года. Спустя год автор сдал сценарий 8-серийного сериала, съемки которого начались только в 2017 году.

Говоря о творческих разногласиях, которые возникли со сценаристом в ходе съемок, Олег Урушев сразу обозначил, что все права на сценарий к сериалу и полному метру принадлежат его кинокомпании «Solivs».

«И только потом, уже на основе сценария, появился роман. Но показательно, что во второй части книги появилась сцена, которой изначально там не было, она взята из фильма, это было наше предложение. И это одна из сильнейших сцен — когда Ремезов приходит к могиле сына, — рассказывает Урушев. — Есть различия в том, что Алексей, по собственному представлению, писал роман об исторических личностях, а в фильме сюжет сосредоточен на двух влюбленных парах, двух любовных историях. Нам приходится учитывать, что по статистике в кино сегодня чаще всего ходят девушки 15-25 лет. И с автором мы изначально проговаривали, что снимаем истерн. Это и в контракте прописано. Алексею какие-то вещи, вставленные режиссером, не нравятся, какие-то вещи он принял».

Надо учитывать чисто киношные нюансы, добавляет продюсер. «Например, еще один поход Ремезова, за кольчугой, — для съемок это дополнительные 10 миллионов рублей. Также мы убрали до сотни персонажей, которые просто промелькнули в романе. В книге можно много чего написать, но для фильма 100 героев — это еще 100 костюмов, каждый стоит по 100 тысяч рублей. Все-таки кино — это бизнес, от этого никуда не уйти», — говорит он.

Тем не менее, на 90% фильм соответствует событиям, отраженным в романе. И продюсеры планируют пригласить сценариста на просмотр очередной версии монтажа картины. «Отказаться от присутствия в титрах — это право автора. У него могут быть какие-то обиды. Но я в любом случае уважаю этого автора, люблю его произведения. И надеюсь, что мы найдем какой-то консенсус», — добавил кинодеятель.

Евгений Дятлов, известный также как эстрадный артист, помимо участия в презентации фильма еще и выступил в Тюмени с концертом. Он признался, что до знакомства со сценарием практически ничего не знал об истории тюменского края, Тобольске, Ремезове и своем персонаже князе Гагарине.

«Знал только, что здесь в ссылке находилась царская семья. И все. Но в процессе съемок утвердился в своих самых лучших представлениях о Сибири. Впрочем, я сам родился в Хабаровске и прожил там до второго класса, поэтому прекрасно понимаю, что такое жить вдали от столиц, где, как говорится, до Бога высоко, до царя далеко», — поделился Евгений Дятлов.

За время работы над ролью ему удалось прочувствовать, откуда в сибиряках бралась такая природная сила, выносливость, независимость. К своему персонажу он испытывает трепетные чувства.

«О князе Гагарине очень мало исторических свидетельств, которые бы характеризовали его. Судя по имеющимся источникам, Петр I потрудился, чтобы о Гагарине мы знали как можно меньше. Существуют стереотипы относительно государственного деятеля, чиновника, что он только гребет под себя и больше ни о чем не думает. О Гагарине именно так и судили. Но за этим шаблоном стоит жизнь конкретного человека. Он ведь был сначала воеводой в Нерчинске, это еще дальше Тобольска, где никаких дорог не было. Даже когда мы снимали в Тобольске, после дождя лошади не могли пройти. А представьте, что здесь было в те времена. Люди эту природу на своих плечах выносили. И в этих краях, в отличие от центра, не имело значения, губернатор ты или простолюдин. Для меня же очевидно, что Гагарин был человек дела, другой там бы просто не выжил», — поделился актер.

Он посещал выставки и внимательно изучал историю сибирского губернатора. Как заметил Олег Урушев, теперь Дятлов знает о Гагарине больше иного научного сотрудника тобольского музея. «Евгений так углубился в историческую сущность своего героя, что даже устроил дискуссию с Алексеем Ивановым об этом персонаже», — поделился продюсер.

Персонаж действительно сложный и интересный. Помимо обвинений в растрате и казнокрадстве, что в петровские времена было делом обыденным, многие историки приписывали Гагарину амбициозные планы отделения Сибири от Российской Империи и создания собственного государства, благо что ресурсы для этого были. Эта черта также очень привлекла Евгения Дятлова в его герое. «Если бы у Гагарина все получилось, это было бы совсем другое распределение сил. Но, видимо, Бог был не на его стороне», — добавляет Дятлов.

От самих съемок и масштаба проекта у актера остались сильные впечатления. «То, какое внимание было уделено деталям, меня приятно удивило. По этому показателю и по масштабу могу сравнить с таким проектом как „Жизнь и судьба“ Сергея Урсулюка или с „Белой Гвардией“, где я также снимался. Но „Тобол“ меня поразил. Особенно впечатлил мой костюм, который, к сожалению, ни в одном кадре в деталях не показан. Между тем он потрясающе проработан. Можно было бы снять только костюм и меня в фильме больше не показывать, — смеется Дятлов. — Это полная характеристика моего персонажа. Хотелось, чтобы эти детали, помимо сюжета, истории, которая в нем рассказана, тоже нашли свое отражение».

Помимо звезд кино продюсер остался очень доволен работой некоторых местных артистов. Например, актера кукольного театра Александра Панова . Изначально по сценарию у него была небольшая роль, но благодаря мастерству Александра она выросла в три раза, рассказал Олег Урушев: «Мы надеемся, что это будущая звезда российского кинематографа».

Для самого Тобольска съемки стали грандиозным событием. «В этом городе я бываю часто и сужу как простой обыватель. И могу сказать, что город жил этим проектом, многие жители приняли участие в съемках, в том числе мои знакомые, от простых горожан до руководителей, — говорит член правления ООО „Сибур“ , ставшего одним из главных финансовых партнеров проекта, Рустам Галиахметов. — Сам не удержался и съездил посмотреть на декорации. И очень благодарен создателям фильма, потому что это наверняка даст некий толчок в культурном развитии Тобольска. Уверен, интерес к городу повысится».

На строительстве объектов компании «Сибур» в Тобольске работают в том числе китайские специалисты. Продюсеры воспользовались возможностью пригласить их для роли участников каравана из Поднебесной. Вышло очень забавно, делятся участники съемок. «Дубли снимаются один за другим, с разных планов. По сценарию китайцы должны грузить мешки с товарами для каравана. Они пару раз пробежали с этими мешками. А надо было раз 10. И они на это дело плюнули. Режиссер спрашивает: где китайцы? Ему говорят: они ушли, им надоело, — со смехом рассказывает Евгений Дятлов. — Они не ожидали, что съемочный процесс настолько тяжелый, сложнее, чем стройка на „Сибуре“.

Благодаря „китайской“ сюжетной линии продюсеры надеются продать фильм прокатчикам в КНР. Но есть сложности: картину должен отсмотреть идеологический отдел компартии Китая. И если им не понравится, как в фильме показаны их соотечественники, сделки не будет, грустно шутит Олег Урушев.

Прокатом фильма занимается компания Yellow Black&White, которая совсем недавно имела большой успех в прокате „Последнего богатыря“ совместно со студией Disney. „Мы надеемся, что их опыт нам поможет. Когда мы с Эдиком Илояном (генеральный продюсер Yellow Black&White) обсуждали сотрудничество, и шел прокат „Последнего богатыря“, он с волнением говорил: „600 бы тысяч собрать“. В итоге они собрали полтора миллиарда“, — напоминает продюсер.

Ради успешного проката пришлось пожертвовать некоторыми эротическими сценами, чтобы попасть в самую ходовую категорию „12+“, говорит Урушев. „Но в сериале эти сцены будут“, — добавляет он.