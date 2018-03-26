Хоакин Феникс: «Да, я поправился и даже отпустил бороду»

Сейчас в кино можно посмотреть новый фильм — «Тебя никогда здесь не было» с многократным номинантом «Оскара» и «Золотого глобуса» Хоакином Фениксом в главной роли. Мы поговорили с актером о его роли в фильме и о том, как ему пришлось изменить свою внешаность ради нее.

Хоакин, вы говорили, что на съемках фильма очень подружились с режиссером Линн Рэмси . Расскажите, как вы с ней познакомились?

Я впервые согласился на съемки в фильме еще до знакомства с режиссером. Когда мы с Линн читали сценарий, то поняли, что хотим продумать образ моего героя гораздо глубже, чем он выведен в сценарии. Должен признаться, своим уникальным подходом к работе Линн произвела на меня большое впечатление. Она хотела сама пережить все чувства и эмоции главного героя. Представляете, в первый же день съемок, в сауне, Линн следом за мной нырнула в бассейн. (Смеется.)

Хоакин Феникс

Круто! А как вы думаете, зрителю будет интересен ваш герой?

Джо — наемный киллер, но он не так прост, каким может показаться. Он бродит по Нью-Йорку инкогнито и выполняет задания, которые соответствуют его внутреннему кодексу чести… Однажды Джо получает заказ — ему нужно спасти дочку политика, которую похитили. Однако вскоре он понимает, что за этим преступлением стоят влиятельные люди и в одиночку ему с ними не справиться.

В фильме прослеживается особая связь главного героя с матерью — у них очень трепетные отношения.

Это действительно так. Мы с Линн много рассуждали о том, что дети, пережившие насилие, будто бы останавливаются в своем развитии. Мы хотели показать этот психологический зажим через общение Джо со своей матерью, в которой он души не чает. Когда смотришь на них, возникает ощущение, что оба они живут прошлым, — например, его мама говорит о девушке, с которой Джо встречался 20 лет назад. (Смеется.) Мы старались все-таки многое сделать с юмором, даже несмотря на серьезность темы.

Хоакин Феникс

Насколько я знаю, специально для съемок в этом триллере вы набрали вес. Это правда?

Да, я немного поправился и даже отпустил бороду, потому что посчитал, что мой герой должен быть достаточно мужественным. Думаю, Джо, переживший насилие в раннем возрасте, чувствует себя уязвимым и хочет не только быть сильнее, но и выглядеть соответствующе. Однако, несмотря на брутальную внешность, Джо выглядит усталым и разбитым.

Да, я немного поправился и даже отпустил бороду, потому что посчитал, что мой герой должен быть достаточно мужественным.

Эта непростая роль как-то повлияла на вас?

Сложно сказать. На актеров почти всегда влияют фильмы, в которых они снимаются. Это как с личными отношениями: на вас неизбежно влияет человек, с которым вы вместе. Во время съемок мне понравилась свобода поиска и возможность экспериментировать. Киношники часто пытаются строго следовать сценарию, а мы просто творили, и это здорово!