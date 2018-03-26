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Роберт Дауни-младший назвал свою любимую сцену из «Мстителей: Война бесконечности»
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Роберт Дауни-младший назвал свою любимую сцену из «Мстителей: Война бесконечности» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
«Ветеран» киновселенной MCU, Роберт Дауни-младший «на правах старшего» пообщался с журналистами, в новом интервью рассказав, в частности, о своей любимой сцене из грядущих «Мстителей: Война бесконечности». Никаких спойлеров Дауни, разумеется, не выдал — сцену, о которой идет речь, благодаря трейлеру уже видели абсолютно все. «Мой любимый момент фильма все уже видели — это сцена, в которой Тор, весь взбудораженный, поворачивается и спрашивает — «Вы кто еще такие?», и нам показывают Стражей [Галактики]. Моей реакцией сразу было — «Продано!». Если бы все третьи «Мстители» ограничились только этой сценой, мы были бы в порядке», рассказал Дауни-младший.
«Мстители: Война бесконечности», напомним, стартуют в кинотеатрах 3 мая 2018, а пока — еще раз смотрим момент с судьбоносной встречей Тора и Стражей в самом конце трейлера:
попкорнnews
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