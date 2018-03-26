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Каннский фестиваль отказался включать в конкурсную программу продукцию Netflix, фильмы которого не выходят в широкий кинопрокат
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Каннский фестиваль отказался включать в конкурсную программу продукцию Netflix, фильмы которого не выходят в широкий кинопрокат 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Каннский фестиваль отказался включать в конкурсную программу продукцию американского телеканала и сервиса потокового видео Netflix в связи с тем, что созданные им фильмы и сериалы транслировались только по ТВ, но не идут в широком кинопрокате.
По требованию организаторов фестиваля, вначале фильмы-участники этого конкурса должны быть показаны на большом экране, а уже потом транслироваться на телеэкранах, а не наоборот, передает
The Verge
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо напомнил, что в 2017 году для двух фильмов Netflix было сделано исключение — ленты «Окча» корейского режиссера Пон Чжун Хо с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхоллом в главных ролях, а также для фильма «Истории семьи Майровиц» Ноема Баумбаха с Адамом Сэндлером, Беном Стиллером и Дастином Хоффманом. Однако то, что эти картины не были в прокате, возмутило не только жюри фестиваля, но и зрителей.
К примеру, ленту «Окча» просто
освистали, когда на экране появился логотип Netflix и выяснилось, что фильм демонстрируется с неправильным соотношением высоты и ширины картинки. Показ даже был прерван на некоторое время.
После громких разбирательств прошлого года было решено ужесточить правила отбора фильмов, созданных для онлайн-кинотеатров. «Я думал, что смогу уговорить Netflix показать эти фильмы в прокате. Но я был самонадеян. Там отказались. Руководству Netflix нравится красная ковровая дорожка, они хотели бы представить на конкурс другие картины. Но их непримиримая позиция противоречит нашей», — заявил Тьерри Фремо.
Таким образом, в 2018 году бороться за Золотую пальмовую ветвь смогут фильмы, вышедшие в прокат во Франции. А Netflix может показывать свои проекты исключительно вне конкурса.
Решение фестиваля полностью поддерживают многие знаменитые кинорежиссеры, отмечая, что ставить в один конкурс фильмы, снятые для телевидения, с картинами, созданными для показа в кинотеатрах, попросту некорректно.
Председатель жюри фестиваля прошлого года Педро Альмодовар заявлял, что фильмы из онлайн-кинотеатров не должны получать наград на крупных конкурсах. Режиссер Кристофер Нолан в прошлом году сказал, что политика показа фильмов и всех эпизодов сериалов одновременно — бессмысленна и непригодна. Он считает, что вначале стоит показать фильм в кинотеатрах, а уже потом онлайн.
А режиссер Стивен Спилберг считает, что фильмы, выпущенные стриминговыми сервисами, вообще не должны включаться в конкурсные программы. Поэтому, по его словам, продукция Netflx или Amazon, также не может и не должна претендовать на премию «Оскар».
Спилберг считает, что некорректно ставить фильмы, снятые для телевидения, в один ряд с картинами, которые производились для кинотеатров. Для подобных шоу есть своя премия — «Эмми», сказал режиссер. «Я не думаю, что фильмы, которые были показаны в парочке кинотеатров в течение одной недели, могут номинироваться», — цитирует Спилберга
Vanity Fair
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