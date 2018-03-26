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Онлайн-кинотеатру Netflix запретили участвовать в Каннском кинофестивале
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Онлайн-кинотеатру Netflix запретили участвовать в Каннском кинофестивале 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сервис отказался принять условия мероприятия.
Глава Каннского фестиваля Тьерри Фремо сообщил, что картины онлайн-сервиса Netflix больше не смогут участвовать в программе киномероприятия. Это связано с условиями конкурса, согласно которым первоначально фильмы-участники должны показать во французских кинотеатрах, после чего их включают в фестивальную программу.
В 2017 году к участию в фестивале допустили две картины онлайн-кинотеатра — «История семьи Майровиц» и «Окча», что вызвало волну протестов со стороны профсоюзов и участников киноиндустрии. Руководство онлайн-сервиса так и не смогло урегулировать вопрос с широким прокатом своих картин во Франции.
По словам Фремо, он надеялся, что Netflix изменит правила выпуска своих фильмов для фестиваля, из-за чего пошёл на уступки. Так как этого не произошло, на грядущем кинофестивале, который пройдёт с 8 по 19 мая, онлайн-сервис сможет показывать свои фильмы только вне конкурса — они не будут претендовать на Золотую пальмовую ветвь.
В прошлом году, когда мы выбрали [«Окчу» и «Историю семейства Майровиц»], я посчитал, что смогу убедить Netflix выпустить картины в кинотеатрах. Я был самонадеян, а они отказались.
Людям из Netflix полюбилась красная ковровая дорожка, и они хотели бы представлять свои картины на фестивале. Но они понимают, что их непримиримая модель теперь противоречит нашей.
Фремо объяснил, что в 2017 году пошёл на уступки, чтобы вернуть фестивалю популярность. Он хотел, чтобы премьеры кинолент Netflix состоялись именно в рамках его мероприятия — в противном случае «История семьи Майровиц» и «Окча» дебютировали бы на другом шоу.
В 2017-м ни одна из картин Netflix не получила Пальмовую ветвь.
По мнению режиссёра Стивена Спилберга, фильмы онлайн-кинотеатров не должны номинироваться на премии уровня «Оскара». Он относит контент компаний вроде Netflix к телевизионному, а для них есть другие награды, например, «Эмми».
#netflix #кино
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