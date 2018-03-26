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Игорь Угольников начал строительство Ильинских рубежей под Медынью
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Игорь Угольников начал строительство Ильинских рубежей под Медынью 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
1 августа в Калужской области начнутся съемки художественного фильма «Ильинский рубеж» о подвиге подольских курсантов, в октябре 1941 года защищавших подступы к Москве. Сценарий фильма уже готов. Об этом 26 марта на заседании областного правительства сообщил Игорь Угольников, генеральный директор киностудии «Военфильм». Эта студия и будет снимать фильм. Съемки будут проходить в Малоярославецком и Медынском районе, там, где осенью 1941-го держали оборону подольские курсанты, почти на две недели задержавшие наступление вермахта. «Мы будем создавать максимально достоверную картину. Так, как мы это делали в „Брестской крепости“ и „Батальоне“… Сейчас на аэродроме в Медыни создается кинокомплекс. Я бы хотел, чтобы он после съемок остался и функционировал здесь вместе с техникой, которую мы создаем вместе с Вадимом Задорожным (создателем крупнейшего в России частного музея техники, расположенного в Московской области — прим. „Калуги 24“). Это танки, пушки и многое-многое другое, что необходимо для проведения съемок. Это народный кинопроект. И все доходы от реализации картины должны пойти на создание мемориала „Ильинские рубежи“ здесь, на калужской земле», — сказал он. По словам Игоря Угольникова, строительство комплекса в Медынском районе уже началось. Анатолий Артамонов пообещал оказать всемерную поддержку авторам этого проекта. Курировать проект будет заместитель губернатора Руслан Смоленский.
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