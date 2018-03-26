«Окно во двор»

Жанр: детектив, триллер

Год: 1954

Оператор: Роберт Бёркс

Кто снимался в фильме «Окно во двор»: Джеймс Стюарт , Грэйс Келли, Уенделл Кори, Тельма Риттер, Рэймонд Бёрр, Джудит Эвелин , Росс Багдасарян, Джорджин Дарси, Сара Бернер , Фрэнк Кэди Сюжет фильма «Окно во двор» Фоторепортер, сломавший ногу и вынужденный проводить время дома, изнывает от скуки. Чтобы занять себя хоть чем-то он наблюдает за жизнью соседей, чьи окна находятся напротив его — через внутренний двор. Систематические наблюдения позволяют ему сделать вывод, что из квартиры напротив пропала женщина, и более того, она убита. Но друзья мужчине не верят, а сам он не остался незамеченным настоящим преступником, который не нуждается в свидетелях. Интересные факты о фильме «Окно во двор»:

Фильм снят по рассказу Корнелла Вулрича «Наверняка, это было убийство», более того, такое преступление действительно имело место в 1924 году. Жертвой преступления стала беременная любовница убийцы. Для съемок был построен целый дом. На тот момент это были были самые масштабные декорации в истории киностудии Paramount Pictures. В комплекс вошла 31 квартира, из которых восемь были полностью меблированы, а квартира главного героя была пригодна для жилья — в ней оборудовали водопровод и электричество; там же была режиссерская база. Это единственный фильм, в котором Грэйс Келли можно увидеть с сигаретой. Альфред Хичкок выкупил права на фильм в пользу своей дочери по окончании проката.

Трейлер фильма «Окно во двор»: https://www.youtube.com/watch?v=i4hyvHWUw8w