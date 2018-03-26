Хилари Суонк ушла из Голливуда ради больного отца

Хилари Суонк давным-давно получила два заслуженных «Оскара», снималась в нашумевших и обласканных критиками фильмах — а потом вдруг исчезла с радаров к немалому удивлению своих поклонников. В новом интервью Хилари рассказала, что была вынуждена на три года оставить Голливуд, чтобы ухаживать за больным отцом, который перенес трансплантацию легкого. «Это самая сложная операция, которую только может перенести человек, и я благодарю всех людей, которые решаются на донорство — это спасает жизни», подчеркнула Хилари в интервью. По словам актрисы, врачи отмеряли ее больному отцу совсем короткий срок жизни, если бы он не решился на операцию. Теперь же, благодаря успешной пересадке органа, «он жив, здоров и чувствует себя замечательно. Я взяла паузу на три года, чтобы быть рядом с ним и помогать ему во время этого непростого периода», рассказывает актриса.

Впервые о заболевании своего отца Суонк рассказала публично в 2015 году, объявив, что берет перерыв в актерской карьере, вскоре после операции. «Папа теперь живет со мной», рассказала тогда актриса. «Я — единственная, кто будет за ним ухаживать».