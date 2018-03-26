Новый трейлер мультфильма «Папа-мама гусь»

В Интернете появился трейлер мультфильма «Папа-мама гусь». Да, еще один мультик про птиц, перелеты на Юг и потерю своей стаи. На этот раз китайско-американский.

Гусь Пен переносит очень тяжелую травму и не может лететь со всеми, ему приходится добираться на Юг самостоятельно. И как назло по пути он встречает двух утят, которые тоже должны найти своих. Все бы ничего, но утята местами куда взрослее Пена, и еще неизвестно, кто кому помогает.

«Папа-мама гусь» стартует в кино 1 мая.

Источник: iVideos

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