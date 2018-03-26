Четвертый сезон сериала «Фарго» расскажет об истории Дикого Запада

Создатель сериала «Фарго» Ной Хоули поведал поклонникам сериала, что их ждет в следующем, четвертом сезоне, который, как ожидается, выйдет в 2019 году.

Основная идея нового сезона — «углубится» в историю Дикого Запада, где на фоне американских пейзажей показать, «на что люди готовы ради денег». Это будет кровавая история из прошлого, в которой каждый следующий эпизод будет открывать новых персонажей, связанных между собой, но помещенных в разные эпохи.

В интервью

Hollywood Reporter

Ной Хоули не исключил, что действие четвертого сезона будет происходить в XVIII или XIX веке. «Если подумать, то есть большая доля правды в шутке „Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому“, — отметил он.

»Я пока не знаю, будут ли так выстроены все 10 эпизодов… Но если смотреть на историю этого региона, на все волны миграции, на людей, на что они готовы пойти ради денег, то это очень заманчивая идея сделать свою версию того периода событий", — отметил Хоули.

Шоураннер сериала «Фарго» заявил, что полностью уверен в успехе своей идеи, но пока его мысли заняты другим — 3 апреля выходит второй сезон сериала «Легион».