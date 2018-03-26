Раскрыты подробности отношений Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона

Актриса Кара Делевинь и дочь музыканта Майкла Джексона , Пэрис, «заигрывают друг с другом, но не находятся в романтических отношениях». Так источник прокомментировал журналу People слухи о том, что девушки встречаются.

«Пэрис всего 19 лет, и она живет полной жизнью. У нее нет планов заводить постоянные отношения», — сказал собеседник издания.

Daily Mail 23 марта опубликовала фото «двойного свидания» Кары Делевинь, Пэрис Джексон и звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина с его девушкой в Лос-Анджелесе. На снимках видно, как Делевинь и Джексон танцуют, целуются и сидят друг у друга на коленях. Кадры породили слухи о том, что девушки находятся в романтических отношениях.

Делевинь в 2015 году призналась в бисексуальности. 25-летняя актриса известна по фильмам «Валериан и город тысячи планет», «Отряд самоубийц», «Бумажные города» и « Анна Каренина » 2012 года.

Пэрис Джексон дебютировала как актриса в фильме «Опасный бизнес», который выйдет в российский прокат 19 апреля.