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Раскрыты подробности отношений Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона
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Раскрыты подробности отношений Кары Делевинь и дочери Майкла Джексона 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
Актриса Кара Делевинь и дочь музыканта Майкла Джексона, Пэрис, «заигрывают друг с другом, но не находятся в романтических отношениях». Так источник прокомментировал журналу People слухи о том, что девушки встречаются.
«Пэрис всего 19 лет, и она живет полной жизнью. У нее нет планов заводить постоянные отношения», — сказал собеседник издания.
Daily Mail 23 марта опубликовала фото «двойного свидания» Кары Делевинь, Пэрис Джексон и звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина с его девушкой в Лос-Анджелесе. На снимках видно, как Делевинь и Джексон танцуют, целуются и сидят друг у друга на коленях. Кадры породили слухи о том, что девушки находятся в романтических отношениях.
Делевинь в 2015 году призналась в бисексуальности. 25-летняя актриса известна по фильмам «Валериан и город тысячи планет», «Отряд самоубийц», «Бумажные города» и «Анна Каренина» 2012 года.
Пэрис Джексон дебютировала как актриса в фильме «Опасный бизнес», который выйдет в российский прокат 19 апреля.
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