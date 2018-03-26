«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката

По предварительным и пока неофициальным данным, фильм "Тихоокеанский рубеж-2" вышел в лидеры проката в России и СНГ.

Сообщается, что за прошедшие выходные с 22 по 25 марта картина собрала 392,9 млн руб. На втором месте располагается "Кролик Питер", заработавший 242,4 млн руб., а третье место занимает "Tomb Raider: Лара Крофт". Лента с участием Алисии Викандер получила 80,9 млн руб., а с начала проката сборы составили 372,2 млн руб.

Отстает от тройки лидеров российская картина "Я худею", которая заработала 62,9 млн руб. за выходные и 610,6 млн руб. за все время проката.

Кстати, "Тихоокеанский рубеж" также лидирует в прокате США.