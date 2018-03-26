Жители Эквадора увидят «Анну Каренину» 

Киноконцерн «Мосфильм» и Посольство России в Эквадоре устроят серию показов современной киноверсии романа Льва Толстого в Кито.
28 и 31 марта в Национальной Синематеке Дома эквадорской культуры им. Бенхамина Карриона покажут картину Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского»
Напомним, что фильм сделан по мотивам романа Толстого и произведений Вересаева о японской войне. Демонстрироваться лента будет на русском языке с испанскими субтитрами.
Новую интерпретацию великой истории любви уже успели оценить зрители Австралии, Румынии, Сербии, Канады, Венеции, Израиля, Франции, Индии, Германии, Бразилии.
Аншлаги на показах в этих странах свидетельствуют о том, что интерес к российскому кино за рубежом не ослабевает. «Мосфильм» активно поддерживает международные кинематографические связи и балует иностранную публику своими новыми лентами.