Звезда «Друзей» Мэтт ЛеБлан честно признал, что работает актером только ради денег

В отличие от многих своих коллег по профессии, Мэтт ЛеБлан к работе актера относится без излишнего пиетета — и честно признается, что стал актером (и продолжает сниматься) исключительно ради денег.50-летний актер, 10 лет снимавшийся в «Друзьях» и не так давно попрощавшийся с сериалом «Эпизоды» (Episodes) после 5 сезонов, продемонстрировал очень трезвый и честный подход к актерской профессии в новом интервью The Times

«Это просто работа. Я прихожу на работу, работаю, мой рабочий день заканчивается, я ухожу. Зарплата — это, наверное, самая важная часть».

Актерское ремесло — не первая «просто работа» в жизни ЛеБлана, который до «Друзей» работал плотником и, когда ему предложили роль в культовом сериале, был практически без гроша в кармане. «Я никогда не собирался становиться самым известным актером в мире, я просто хотел зарабатывать достаточно, чтобы оплачивать счета». попкорнnews