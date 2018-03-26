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Опубликован трейлер фильма «Эскобар» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом
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Опубликован трейлер фильма «Эскобар» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
В Сети появился финальный трейлер криминальной драмы «Эскабар» (“Loving Pablo”) с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Помимо них в картине снялись Питер Сарсгаард, Жульет Рестрепо и Дэвид Охалво. Режиссером выступил испанец Фернандо Леон де Араноа.
Байопик основан на мемуарах колумбийской журналистки Вирхинии Вальехо, посвященных истории ее отношений с Пабло Эскобаром, одним из самых известных наркобаронов в истории. Бестселлер под названием «Loving Pablo, Hating Escobar» («С любовью к Пабло, с ненавистью к Экскобару») был опуликован в 2007 году.
Мировая премьера «Эскобара» состоялась на 74-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2017 года. В широкий прокат фильм выйдет 18 апреля. Когда лента доберется до российских кинотеатров пока не сообщается.
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