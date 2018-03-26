Новые Черепашки-ниндзя и еще 10 эпичных трейлеров прошлой недели 

Убийственно хорошая неделя была, убедитесь, что вы не пропустили ничего важного и классного.
Во-первых:
«Пора выписать адских люлей»: вышел «нецензурный» трейлер второго «Дэдпула»
«Летящие сквозь ночь»: тизер нового сериала по рассказу Джорджа Мартина
Бенисио Дель Торо и Джош Бролин в новом трейлере «Убийцы 2»
«Безумная, как Шляпник»: первый тизер фильма «Конечная» с Марго Робби
«Под Сильвер-Лэйк»: трейлер нового фильма от режиссера «Оно»
Королевская любовь по горячим следам: тизер фильма «Гарри и Меган»
Во-вторых:Черепашки-ниндзя: Восстание
Телеканал Nickelodeon опубликовал первый тизер перезапуска мультсериала. То, как он нарисован, делает нам больно. И не только нам, если приглядеться к лайкам и дизлайкам, которые получило видео на YouTube. Дата премьеры первого эпизода еще неизвестна, но когда-то давно студия анонсировала старт осенью 2018 года. Как вы думаете, успеют перерисовать?
Ты водишь!
Безумные салочки в комедии о взрослых мужчинах, которых никак не отпустит: тридцать лет они играют в игру на слабо, а тут один из них решил жениться и завязать. Не дать ему бросить — дело дружбы. В кино с 28 июня, и, кажется, это будет действительно весело.
Такси 5 «Могу без рук!». Комиссар Жибер теперь мэр Марселя, но совсем не изменился, а за скорость и драйв теперь отвечает полицейский Сильвано Маро, которого перевели на юг из Парижа (он не рад, но мы его категорически не понимаем — там тепло). В новом фильме не будет Сами Насери и Фредерика Дифенталя, но легендарное белоe такси расчехлят, так что пока все выглядит не так плохо, как мы боялись. Российская премьера назначена на 26 апреля.
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Зло хочет чистой любви и нежности, пытается искать её в особом монстротиндере и разговаривает с голосовой помощницей в своем смартфоне. Ничто человеческое не чуждо Князю Тьмы, как и отпуск на круизном лайнере. В кино с 12 июля.
Шпион, который меня кинул
Одри и Морган, которых играют Мила Кунис и Кейт МакКиннон, обычные девушки из Лос-Анджелеса, но выяснилось, что бывший Одри — агент ЦРУ, а подруги втянуты в международную разборку. Спасаясь бегством, барышни заодно спасут мир. Комедия прибудет в российский прокат 9 августа.