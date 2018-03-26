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Марго Робби спродюсирует сериал по пьесам Шекспира
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Марго Робби спродюсирует сериал по пьесам Шекспира 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Номинантка на премию «Оскар» Марго Робби выступит продюсером сериала по пьесам Шекспира. В сериал войдут десять эпизодов, каждый из которых будет снят по отдельной пьесе, рассказанной от женского лица.
Кроме того, креативная группа сериала, включая режиссеров и сценаристов, будет состоять только из женщин. Эпизоды будут отличаться друг от друга — каждый из них будет отражать отдельную культуру. Работа над проектом начнется в 2018 году. Производством сериала займется киностудия LuckyChap Entertainment совместно с Australian BroadcastingCompany, Hoodlum и ABC Studios International.
«Мы в восторге от нашего сотрудничества. Это отличная возможность продемонстрировать уникальные женские образы в пьесах», — заявили представители LuckyChap, — «Проект также будет включать в себя различные точки зрения писателей, представляющих разные культуры и районы Австралии».
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