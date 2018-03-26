У «Приключений Тинтина» будет вторая часть

Стивен Спилберг подтвердил информацию о том, что у фильма «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» будет продолжение. И его режиссером назначен Питер Джексон. По словам Спилберга, если все будет хорошо, то совсем скоро начнется работа над сценарием.

Так как фильм делается в очень сложной технике анимации, работа над второй частью займет минимум три года. А это значит, что на экраны фильм выйдет никак не раньше 2021-ого года, а скорее в 22−23 году. В основу истории лягут комиксы «7 хрустальных шаров» и «Узники солнца».

Тинтин — молодой газетный репортер, именно поэтому он постоянно оказывается в гуще событий. В его приключениях ему помогает Морской Капитан и верный пес Снежок. В новом фильме Тинтин с командой отправятся в Южную Америку, чтобы раскрыть тайну могилы короля Инков.

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