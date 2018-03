Адаптации творчества Терри Пратчетта

«Плоский мир» во всех формах и проявлениях.

Сэр Терри Пратчетт лучше всего знаком читателям по циклу «Плоский мир», хотя и других произведений у него хватает. К сожалению, несмотря на огромное количество книг — 41 роман и с десяток рассказов, экранизированных историй о Диске не так много. Зато цикл был адаптирован во многих других формах. С книжных страниц цикл находил воплощение в виде фильмов, мультсериалов, комиксов, настольных и видеоигр и даже театральных и радиопостановках.

Кроме «Плоского мира» Пратчетт известен трилогией о маленьких человечках Номах, подростковой фантастикой о Джонни Максвелле и юмористическим фэнтези «Благие знамения» — вариацией на «Омен» в соавторстве с Нилом Гейманом , по которой сейчас снимается сериал.

В этой серии статей речь пойдет только об адаптациях «Плоского мира».

Цикл представляет собой юмористическое фэнтези. Юмор там и правда смешной. Но за юмором обсуждаются вполне серьёзные темы: религия и суеверия, равноправие и свобода слова, жизнь и смерть.

Действие «Плоского мира» (в оригинале — Discworld) происходит, как ни странно, в плоском дискообразном мире, лежащем на четырёх слонах, которые стоят на огромной черепахе по имени А’Туин. И все это несётся в космосе сквозь время и пространство. Кроме «Плоского мира», Диск уже встречался в ранних книгах писателя — научно-фантастических романах «Страта» и «Тёмная сторона Солнца».

Так Диск выглядит в исполнении иллюстратора Пола Кидби

Мир Диска представляет смесь реальных исторических эпох и стран — от средневековой Европы и Австралии до Северной Кореи и России. В мире присутствует магия и какие-никакие технологии: телеграфные башни, ружья, печатное дело и даже кинематограф. Физика тоже немного отличается от нашей: к примеру, скорость света не намного превышает скорость звука.

Население также весьма разнообразно. Здесь, кроме людей, можно встретить гномов, троллей, эльфов, вампиров, зомби, богов и других типичных фэнтезийных персонажей. Но все они более-менее уживаются друг с другом.

Жители диска поголовно неграмотные. Нет, речь у них в порядке. Но вот правописание хромает у всех — от простых стражников до власть имущих:

Дарагие [Мам и Пап]!

Доехал харашо подселился, по адресу [Анк-Мрпк Тени Заводильная 109]. У миня порядок полный. Подыскал клевую работенку у [господина С. -Р. -Б. -Н. Достабля, честного предпрынимателя] и оченно скоро буду окалачиватъ кучу денег. Все ваши попутствия помню в трактиры, ни ногой со всякими троллями не икшаюсь.

Ну вот и все пара, убегать, целую скучаю по вам и [Эрмилии], ваш любясчий сын [Томас Хмурбровь]

Впрочем, речь не о самом цикле, а о его адаптациях. И в первой части речь пойдет о, пожалуй, самых известных и доступных — официальных экранизациях. На экраны цикл попал как в виде кино, так и мультфильмов.

Внимание, спойлеры!

По «Плоскому миру» было выпущено два мультсериала и одна короткометражка. Все они были сняты британский анимационной студией Cosgrove Hall, которая в 1992 году сняла сериал по другому произведению Пратчетта — «Тракеры» (из вышеупомянутой трилогии Номов).

Мультфильмы нарисованы в одной и той же стилистике, однако рисовка и анимация оставляют желать лучшего. Можно сказать, что это придает мультфильмам особый колорит.

Каст озвучки вряд ли будет знаком зрителю кроме, пожалуй, Кристофера Ли , который озвучил Смерть. Позже британский актер сыграл Сарумана в трилогии «Властелин колец» и графа Дуку в «Звёздных войнах».

— ВИДИШЬ, У МЕНЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ. НАКОНЕЦ-ТО У МЕНЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ!

— А теперь, когда оно у тебя появилось, что ты с ним будешь делать?

— БУДУ ЕГО ТРАТИТЬ.

Самым первым произведением, попавшим на экран, стал «Мрачный жнец» (Reaper Man). В 1996 году в качестве пилотной серии был снят фрагмент из книги. К сожалению, продолжения история не получила. Позже короткометражка была включена в DVD с мультсериалами в качестве вступления.

Это вторая книга о Смерти и одиннадцатая книга «Плоского мира», вышедшая в 1991 году. Смерть вынужден оставить свои обязанности и он устраивается работать на ферму к старушке Мисс Флитворт под именем Билл Дверь. В его отсутствие все живые существа начинают выдумывать каждый свою Смерть. Так, например, появляется, Смерть Крыс.

В короткометражке мы знакомимся с Плоским миром, Смертью и его дворецким Альбертом, а также Аудиторами реальности, из-за которых Смерти и приходится уйти. Образ Альберта сильно отличается от «Роковой музыки» и «Санта-Хрякуса». В короткометражке он выглядит безобиднее.

Можно сказать вселенной: «Это нечестно». И услышать в ответ: «Правда? Что ж, извини».

«Роковая музыка» — семисерийный анимационный сериал, выпущенный в 1997 году, экранизация третьей книги о Смерти и шестнадцатой книги в цикле. Позже мультфильм был выпущен на DVD.

Музыкант Дион «Бадди» Селин приезжает в Анк-Морпорк, чтобы заработать денег. Вместе с гномом Золто и троллем Утёсом он создает музыкальную группу. Ударник Утёс играет «музыку, добытую из камней» (music with rocks in), поэтому группа выбирает себе название The Band with Rocks in.

Сперва Бадди играет на арфе, но ее ломает Утёс и инструмент приходится заменить. Бадди покупает гитару, которая оказывается волшебной. Благодаря ей группа становится сверхпопулярной. Однако гитаре важно только музыка: она дает силу, но забирает душу.

Тем временем, горюя после гибели дочери Изабель и своего ученика Мора, Смерть вновь оставляет свой пост и отправляется странствовать по Диску. Его место занимает внучка Сьюзан.

В «Роковой музыке» описывается появление (и смерть) рок-н-ролла в Плоском мире. В книге полно отсылок как к известным песням, так и группам и музыкантам. Также, в ней можно встретить и отсылки к классическим фильмам. В целом, книга иллюстрирует историю жанра как такового.

Отсылки спрятаны в именах персонажей, текстах песен или простых репликах. К сожалению, при переводе или переносе на экран смысл часто утрачивается. Например, один из персонажей вместо леопардовых штанов покупает глухого леопарда. В оригинале это «deaf leopard» — созвучно с названием рок-группы Def Leppard.

Однако, если перечислять все отсылки к музыкальной индустрии, список получится огромный.

Волшебники Незримого Университета ведут себя как девочки-подростки в 50-ых с характерными прическами. Декан надевает кожаную мантию с надписью Born to Rune (игра слов rune / run, отсылка к третьему альбому Брюса Спрингстина ) и исполняет на гитаре соло из песни группы Nirvana «All Apologies».

Группа Бадди The Band with Rocks In — аллюзия на The Beatles. Это отражено в их дикой популярности, образах и музыкальном стиле. Причём, в мультфильме это гораздо заметнее, чем в книге.

На первом концерте в таверне «Порванный барабан» у Бадди появляется причёска как у Элвиса, да и двигается он также. Когда музыканты отправляются в тур по Плоскому миру, их музыка и имидж меняются от выступления к выступлению.

Когда группа выступает в клубе тролля Хризопраза «Пещера» (Cavern), они носят причёски под горшок на манер ливерпульской четвёрки. Да и звучат они также. А сами англичане в начале карьеры часто выступали в ливерпульском клубе Cavern Club. В Скроте звучание сменяется уже на эйсид-рок.

На выступлении в Псевдополисе они одеты как Братья Блюз (The Blues Brothers), В Щеботане — как хиппи. На концерте в Сто Лат группа носит костюмы как на обложке альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, правда стиль исполнения ближе к Джимми Хендриксу

Последний концерт в Анк-Морпорке группа даёт в Hide Park — пародия на Хайд-Парк в Лондоне, где часто устраивают бесплатные концерты.

Не обошлось и без изменений. Из сериала, например, убрали патриция Витинари и несколько других персонажей. Встречу Сьюзан с Вороном и Смертью Крыс объединили в одну сцену.

В целом, критики тепло приняли мультсериал. Сюжет следует книге, хоть некоторые сюжетные линии и вырезали. Хвалят игру Кристофера Ли и музыкальную составляющую. Саундтрек вышел отдельным диском. Сейчас он уже не издаётся, но альбом можно купить в iTunes. Однако, ругают анимацию сериала и компьютерную заставку с А’туином, которая ещё в 1997 выглядела устаревшей.

Всё в этом мире шло своим ходом — за исключением всего остального, что решительно шло наперекосяк.

Следом за «Роковой музыкой» в том же 1997 году, вышла экранизация второй книги о ведьмах и шестой цикла. Сериал состоял из шести серий и позже был выпущен одним фильмом на DVD.

История является аллюзией на пьесы Шекспира. Главные героини мультфильма — ведьмы из королевства Ланкр: Матушка Ветровоск, Нянюшка Ягг и Маграт Чесногк. Трём ведьмам приходится спасать наследника престола и корону после того, как короля Ланкра убивает его двоюродный брат, чтобы захватить трон в королевстве. Ребенка отдают в театральную труппу, а убитый король тем временем учится быть привидением.

Кристофер Ли снова озвучил Смерть. Рисовка тоже не изменилась. Персонажи всё такие же угловатые (кроме, пожалуй, Нянюшки Ягг), фон слабо детализирован. Зато главные героини выглядят в точности так, как их и представляешь, читая книгу. Матушка Ветровоск, строгая и «прямая как палка», необъятная и улыбчивая Нянюшка Ягг и Маграт Чесногк; ну, вы знаете Маграт.

Мультфильмы однозначно стоят ознакомления, несмотря на слабую анимацию. Основные события книг освещены верно, как и характеры персонажей. Возьмись за экранизацию «Дисней», мультфильмы, скорей всего получились бы хорошими, но утратили бы свою колоритность. Песню про ёжика мы бы уж точно не услышали.

Фильмов по книгам было выпущено три: «Санта-Хрякус» (2006), «Цвет волшебства» (2008) и «Опочтарение» (2010). Они были сняты для телевизионного показа британским каналом Sky one.

Фильмы нельзя назвать идеальными. Невысокий бюджет, присущий телефильмам того времени, не самые лучшие спецэффекты, порезанный сюжет. Однако, в съемках приняли участие известные актеры. Декорации и костюмы выполнены на должном уровне. Кроме того, Терри Пратчетту достались камео роли во всех трёх фильмах.

— СОЛНЦЕ НЕ ВЗОШЛО БЫ.

— Правда? И дальше что?

— МИР ОСВЕЩАЛ БЫ ПРОСТОЙ ШАР ГОРЯЩЕГО ГАЗА.

В 2006 году, под Рождество, вышел «Санта-Хрякус» — двухсерийная адаптация одноимённой книги, снятая Вадимом Жаном

«Санта-Хрякус» — двадцатая книга цикла и четвёртая книга о Смерти. Аудиторы реальности — вечные сущности, наблюдающие за Вселенной — решают, что люди слишком много воображают, и задумывают убрать Санта-Хрякуса — символа местного аналога Рождества. За этим они обращаются в гильдию Убийц, которая отправляет на задание Тчай-Тчая. Жуткий убийца разрабатывает план и собирает команду головорезов. Во время отсутствия Санта-Хрякуса Смерть принимает на себя его обязанности. Тем временем, его внучка Сьюзан вновь подменяет дедушку на его посту.

Пратчетт отмечает изобретательность съёмочной группы. По его словам, небольшой бюджет фильма компенсируется находчивостью команды. Также он похвалил дизайн Смерти. Играть страх, говорит он, было вовсе необязательно: двухметровая фигура в капюшоне и с горящими синими глазами пробирала до дрожи. Смерть, кстати, очень похож на Джека Скелингтона из «Кошмара перед Рождеством», только вместо собаки-призрака — Альберт с резиновыми ушами.

Смерть озвучил Иэн Ричардсон — шотландский актер, который сыграл главную роль в оригинальном Карточном домике. Внучку Смерти — Сьюзан — сыграла Мишель Докери, которая также озвучила Смерть Крыс. Правда, последний появляется лишь в одной сцене. Убийцу Тчай-Тчая сыграл Марк Уоррен , появившийся в сериалах «Братья по оружию» и «Доктор Кто». Голос и манеры злодея производят жуткое впечатление.

Роль дворецкого Альберта исполнил Дэвид Джейсон , позднее вернувшийся в Плоский мир в роли Ринсвинда. Актёру удалось сохранить неприятность и цинизм книжного образа.

Терри Пратчетт сыграл продавца игрушек, у которого Смерть покупает игрушку для юного Альберта. В сценарии не было указано имя продавца, но Терри не только дал ему имя, но и придумал название магазину Toys Is Me — отсылка к американской сети магазинов игрушек Toys «R» Us.

Нечасто встретишь Смерть до назначенного времени

Из измененией, коснувшихся сюжета, можно отметить проникновение в замок Зубной феи. В книге оно описано более подробно. Сообщники Тчай-Тчая умирают от своих страхов, ставших реальными. Однако, не все кошмары появились в фильме. Также в экранизацию не попали и некоторые волшебные существа, появившиеся в результате исчезновения Санта-Хрякуса. Среди них, например, фея веселья, полотенцевая оса и гоблин Дай-Большой-Мешок-Денег-Декану.

Больше всего «Страшдественская сказка» похожа на «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса и мультфильм «Кошмар перед Рождеством». Все говорят о Страшдестве, дети оставляют угощения для Санта-Хрякуса и вешают чулки над камином. Зимний Анк-Морпорк напоминает Лондон 19-ого века с его заснеженными улицами, газовыми фонарями и лошадиными повозками.

Рождественским фильм еще можно назвать и потому, что часть съёмочного инвентаря продали и пожертвовали выручку на благотворительность. Так сказать, совершили Рождественское чудо.

Фильм вряд ли подойдёт в качестве новогодней сказки для детей: подарки раздаёт скелет с косой, да и постоянно кого-то убивают. Но для зрителей постарше, особенно если они фанаты Пратчетта, это идеальный вариант.

Двацветок был туристом, первым туристом на Плоском мире. По мнению Ринсвинда, загадочное слово «турист» в переводе на нормальный язык означало «идиот».

В 2008 году вышел «Цвет волшебства» — двухсерийная экранизация двух первых книг цикла: «Цвет волшебства» и «Безумная звезда».

По сюжету, в Анк-Морпорк прибывает турист из Агатовой империи — страны в Противовесном континенте. Двацветок чрезвычайно доверчив и не прожить ему долго в Анк-Морпорке, если бы не Сундук — деревянный сундук на ножках, который выступает в роли багажа и мимика (Dark souls, привет). Присматривать за первым туристом Плоского мира отправляют Ринсвинда — незадачливого волшебника из Незримого Университета.

Снял фильм режиссёр «Санта-Хрякуса» — Вадим Жан. Съёмочный состав пополнился звёздами. Кристофер Ли вернулся к озвучке Смерти. Шон Эстин , хоббит Сэм из трилогии «Властелин колец», играет Двацветка. Дэвид Джейсон, сыгравший Альберта в «Санта-Хрякусе», исполняет роль Ринсвинда. Поначалу странно видеть трусливого мага в возрасте — по книгам он значительно моложе, но к этому быстро привыкаешь.

Джереми Айронс , «Альфред в Бэтмен против Супермен» и «Лига справедливости», исполняет роль Патриция. Витинари это или нет мы не знаем, так как по имени, как и в книге, его не называют. Антагониста Траймона играет Тим Карри , известный по роли Пеннивайза из фильма «Оно» 1990 года. Дэвид Брэдли , сыгравший первого Доктора в рождественском эпизоде «Доктора кто», а так же в сериале «Бродчёрч», сыграл Коэна-Варвара. Терри Пратчетт играет одного из астрозоологов.

В съёмках массовки приняли участие фанаты. Они сыграли посетителей таверны «Порванный барабан», а также разгневанную толпу у ворот Незримого Университета. Их набирали через рассылку и фансайты.

Уместить все события в трёхчасовой фильм не получилось. Многое было изменено или вырезано. Изменения коснулись как событий, так и персонажей.

Из фильма убрали Бэл-Шамгарота — страшное божество, местный аналог Древних из пантеона Лавркафта. Существо лишь упоминается в диалоге Ринсвинда с Коэном-Варваром. Вместе с этим из фильма вырезали линию числа 8, которое в Плоском мире играет большое значение.

-Жилище огромного ужасного паука, из которого ещё никто не выбирался живым?

-Именно!

-О…Всего-то?

Большее внимание уделяется Червбергу — горе, где проживают ездоки драконов. Хотя в сравнении с книгой события всё же были сокращены и упрощены. Несколько персонажей убрали из фильма совсем, а одного упоминают лишь мельком.

Соперничество магов Незримого Университета в фильме было расширено — в книгах эти события в основном развиваются в «Безумной звезде». Из-за этого в Траймоне проще распознать злодея.

Волшебники Незримого Университета. В кресле сидит Пенни..извините, Траймон.

Создания из Подземных измерений в экранизации вообще никак не упоминаются. В книге же, Ринсвинд борется с ними в их мире. Да и Траймон гибнет не из-за них, а сходит с ума, прочитав заклинание в Октаво — могущественной книге заклинаний.

Фильм выглядит масштабнее «Санта-Хрякуса»: действие охватывает многие места Плоского мира и вовлекает больше персонажей. Да и смотрится «Цвет» совершенно иначе. Декорации разнообразны, а юмора больше, даже порой чересчур много. Однако спецэффекты оставляют желать лучшего. Фильм номинировался на британскую премию Bafta в этой категории, но награды не получил.

Все-таки люди странно мыслят. Укради пять долларов — и тебя назовут мелким воришкой. Но если ты украл тысячи, то тут уж одно из двух: или ты правительство, или герой.

В 2010 году вышел фильм «Опочтарение» — двухсерийная экранизация книги «Держи марку!». Под заголовком «Опочтарение» книга выходила до официального издания в 2016 году.

Мошенник Мокрист фон Губвиг обманом вымогает деньги у жителей Анк-Морпорка. Его ловят и приговаривают к повешению. Патриций Витинари предлагает Мокристу избежать смертной казни, если тот займется городской почтой, которая пришла в упадок 4 года назад, и вернёт её в строй.

Мокрист знакомится с Ангелой Добросерд, которая возглавляет Трест големов. Раньше её семья владела семафорной компанией, но из-за аферы Мокриста теряет компанию и попадает в руки Взяткера Позолота.

Снял фильм Джон Джоунс; Вадим Жан, режиссёр предыдущих двух фильмов, выступил исполнительным продюсером. В касте много известных актеров. Чарльз Дэнс , сыгравший Тириона Ланнистера в «Игре Престолов», исполняет роль Хэвлока Витинари. Дэвид Суше , известный по роли Эркюля Пуаро, играет антагониста Взяткера Позолота. Сам Терри Пратчетт появляется в камео в роли почтальона.

Фильм не обошелся без изменений. Из истории убрали как важные для понимания элементы, так и менее значимые события и персонажей.

В книге упадок почты вызвало изобретение Страшного Тупицы Джонсона — гениального в своей безумности изобретателя. Пример его гения можно было видеть в «Санта-Хрякусе»: Джонсон спроектировал ванную в Незримом Университете.

Изобретатель создает сортировочную машину, которая работает в разных измерениях. Это приводит к завалу почтамта огромным количеством писем. В фильме завал никак не объясняется. Кроме того, машина проецирует образы здания почты из другого времени, из-за чего погибают предшественники Мокриста. В фильме их приказывает убить Позолот.

Сам Мокрист видит видения из прошлого, объясняющие происходящее. В книге эти видения были обманом, чтобы возобновить работу почты. Не объясняется и золотой костюм главного почтмейстера. Ангела Добросерд из фильма превосходно разбирается в семафорной системе в отличие от своей книжной версии.

Сержант Стражи Ангва сразу раскрывает, что она оборотень, хотя в книгах Мокрист об этом только догадывается. Догадки подтверждаются только в книге «Делай деньги».

— Для вас я могу быть кем угодно. — Даже моим обедом? — Ангва задерживает Мокриста.

Из фильма убрали Смерть, а также много других персонажей, в том числе сообщников Позолота.

Третий фильм получился сбалансированным сочетанием первых двух. В сравнении с «Санта-Хрякусом» заметен увеличившийся бюджет, а спецэффекты выглядят лучше, чем в «Цвете волшебства».

Несмотря на свои недостатки, все три фильма это хорошие сказки. Причудливый мир может понравиться и не знакомым с книгами. В тоже время, фанаты ругают экранизации за изменения в сюжете. Всё зависит от требовательности зрителя и его желания увидеть Плоский мир.

К выходу на экраны готовятся еще два проекта по вселенной «Плоского мира». Это сериал «Стража» и фильм «Маленький свободный народец».

Если и было на свете что-то, что угнетало его больше, чем собственный цинизм, так это то, что сплошь и рядом этот цинизм оказывался менее циничным, чем сама жизнь.

BBC Studios начала разработку сериала «Стража» (The Watch). Сериал, как можно догадаться, расскажет о городской Страже Анк-Морпорка. В первый сезон войдет шесть серий. Слухи о проекте ходили уже несколько лет, но до дела руки дошли только сейчас.

Съёмка идёт в сотрудничестве с производственной студией Narrativia, которую основал сам Пратчетт. Сейчас компанией управляет его дочь Рианна и его бизнес-партнёр Роб Уилкинс. Исполнительным продюсером выступает Хилари Сэлмон , ответственная за сериал «Лютер» с Идрисом Эльбой

Подцикл о Страже является одним из самых популярных. Будет интересно посмотреть, что получится.

Кто может делать, должен сделать для тех, кто не может. Кто-то должен сказать за тех, кто не может говорить.

Экранизация книги о юной ведьме Тиффани Болит и маленьких синих человечках. Фильм попал в производство с 2006 года, когда права выкупила студия Sony. Режиссером должен был выступить Сэм Рэйми , снявший трилогию о Человеке-пауке. В 2009 году Пратчетт отозвала права, сказав то, у фильма были все шансы стать великолепным, но потом вмешалась студия.

В 2016 году фильм получил второй шанс. За разработку взялась студия Narrativia в сотрудничестве с Jim Henson Company — компанией, ответственной за Маппетов. Сценарий напишет Рианн Пратчетт.

Говорят, книги Пратчетта редко экранизируют, так как они «не переводятся на язык экрана». С этим я согласен. Книжный стиль писателя построен на игре слов и омонимах — в диалогах на экране этого просто не услышишь, не говоря уже о переводе на другой язык. Фильмы могут показать лишь часть «Плоского мира». Для полной картины лучше всего читать книги, желательно в оригинале.

Цикл замечательный. В нем есть место юмору и серьёзным вещам. На страницах книг встречаются совершенно разные персонажи, с которыми читатель путешествует по Диску. Магия и технологии, политические интриги и путешествия во времени — разнообразие книг огромно.

В следующий раз мы поговорим о фильмах, снятых фанатами творчества Терри Пратчетта, а их не меньше, чем официальных экранизаций.