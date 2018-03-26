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Анна Седокова рассказала о своей любимой актрисе
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Анна Седокова рассказала о своей любимой актрисе 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Анна Седокова опубликовала в Инстаграме кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» с актрисой Одри Хепберн в главной роли.
"Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем! Это слова моей любимой Одри Хепберн", — призналась Седокова. Певица рассказала читателям, что в детстве Одри была очень полной. Когда отец девочки ушел из семьи, мать Хепберн заявила, что это из-за ее полноты.
"После этого, Хепберн не приближалась к холодильнику и через несколько месяцев её было не узнать. Из розовощекой пышечки, она превратились в тростиночку", — отметила Анна и добавила, что из-за такого экстремального похудения в будущем актриса пережила четыре выкидыша. Актриса очень хотела стать мамой и ради этого на какое-то время сделала перерыв в работе. В результате приложенных усилий Одри стала мамой двух мальчиков.
"Пожалуй, напишу своей малышке, что она очень красивая", — добавила Анна Седокова.
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