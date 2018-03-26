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Режиссер «Конга» хочет снять фильм Marvel без супергероев
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Режиссер «Конга» хочет снять фильм Marvel без супергероев 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Режиссер Джордан Вот-Робертс, снимавший «Конга: Остров Черепа», заявил, что хочет заняться фильмом по вселенной Marvel, в котором не будет ни одного супергероя. О своей необычной идее режиссер рассказал в Twitter-аккаунте.
«Я хочу снять фильм Marvel, в котором нет супергероев. Это будет абсурдная драматургия, которая покажет группу случайных людей, занимающихся этой магией и инопланетянами», — поделился Джордан.
Неизвестно, насколько серьезной является задумка Джордана Вот-Робертса, однако представители киновселенной пока никак не отреагировали на заявление. Сейчас режиссер работает над адаптацией серии компьютерных игр Metal Gear Solid.
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