Режиссер «Конга» хочет снять фильм Marvel без супергероев

Режиссер Джордан Вот-Робертс, снимавший «Конга: Остров Черепа», заявил, что хочет заняться фильмом по вселенной Marvel, в котором не будет ни одного супергероя. О своей необычной идее режиссер рассказал в Twitter-аккаунте.

«Я хочу снять фильм Marvel, в котором нет супергероев. Это будет абсурдная драматургия, которая покажет группу случайных людей, занимающихся этой магией и инопланетянами», — поделился Джордан.

Неизвестно, насколько серьезной является задумка Джордана Вот-Робертса, однако представители киновселенной пока никак не отреагировали на заявление. Сейчас режиссер работает над адаптацией серии компьютерных игр Metal Gear Solid.