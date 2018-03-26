Чудо-женщина обвинила Дэдпула в воровстве

Актриса опубликовала сообщение в Twitter. Кадр из трейлера второго "Дэдпула", где герой стоит со скрещенными на груди руками, она сопроводила фразой: "Этот парень украл мой образ".

Рейнольдс ответил на эту претензию шуткой: "Подражание это самый искренний способ воровства".

Кадр из трейлера "Дэдпул 2"

Данный жест стал популярным у фанатов Чудо-женщины, которые выкладывали в соцсети свои снимки, где копировали любимую героиню. Однако другие поклонники указывают на тот факт, что некоторые супергерои Marvel и DC демонстрировали подобную привычку задолго до появления на киноэкранах Чудо-женщины.

Вторая часть "Дэдпула" выходит в прокат в мае этого года.