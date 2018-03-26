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Чудо-женщина обвинила Дэдпула в воровстве
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Чудо-женщина обвинила Дэдпула в воровстве 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из трейлера "Чудо-женщины"
Галь Гадот, исполнительница главной роли в фильме "Чудо-женщина" заявила, что Дэдпул, которого играет Райан Рейнольдс, украл характерный жест ее героини.
Актриса опубликовала сообщение в Twitter. Кадр из трейлера второго "Дэдпула", где герой стоит со скрещенными на груди руками, она сопроводила фразой: "Этот парень украл мой образ".
Рейнольдс ответил на эту претензию шуткой: "Подражание это самый искренний способ воровства".
Кадр из трейлера "Дэдпул 2"
Данный жест стал популярным у фанатов Чудо-женщины, которые выкладывали в соцсети свои снимки, где копировали любимую героиню. Однако другие поклонники указывают на тот факт, что некоторые супергерои Marvel и DC демонстрировали подобную привычку задолго до появления на киноэкранах Чудо-женщины.
Вторая часть "Дэдпула" выходит в прокат в мае этого года.
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