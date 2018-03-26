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Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон и другие звезды вернутся в финальной серии «Однажды в сказке»
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Джиннифер Гудвин, Дженнифер Моррисон и другие звезды вернутся в финальной серии «Однажды в сказке» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В мае этого года поклонников «Однажды в сказке» (Once Upon a Time) ждет официальное прощание с сериалом, и, конечно, такой важный момент не мог обойтись без ключевых действующих лиц. Стало известно, что специально для съемок финального эпизода в «Однажды в сказке» вернутся актеры, покинувшие сериал после окончания 6 сезона — Дженнифер Моррисон, Джиннифер Гудвин, Джош Даллас и Эмили де Рэвин. Создатели «Однажды в сказке» официально подтвердили факт возвращения любимых актеров в финале, который будет сдвоенным (рассчитанным на две серии) и выйдет в эфир в мае. Самый последний в истории «Однажды в сказке» эпизод можно будет увидеть 18 мая 2018.
Только в прошлом месяце канал ABC объявил о том, что переживший своего рода «ребут» сериал, после 6 сезона лишившийся большинства звезд, после текущего 7 сезона будет закрыт. попкорнnews
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