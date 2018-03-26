«Черная пантера» стала самым кассовым фильмом про супергероев

«Черная пантера» стала самым кассовым фильмом про супергероев в истории США — картина уже пятую неделю подряд является абсолютным лидером американского проката, а сборы с фильма достигли 630 миллионов долларов. Ранее самым кассовым супергеройским фильмом считались «Мстители» (623 млн).

Однако в мировом прокате «Черная пантера» (1,2 млрд) пока еще находится на третьем месте, уступая «Мстителям: Эре Альтрона» (1,4 млрд) и «Мстителям» (1,5 млрд).

Напомним, что недавно один из руководителей киностудии Marvel Кевин Файги заявил, что «Черная пантера» получит сиквел.