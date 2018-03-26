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Дольф Лундгрен сообщил о дополнительных съемках «Аквамена»
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Дольф Лундгрен сообщил о дополнительных съемках «Аквамена» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Артист рассказал, что ему снова придется облачиться в костюм короля Нерея и вернуться к съемках. При этом Лундгрен не уточнил, сколько времени он и другие актеры будут заняты на площадке.
Ранее ходили слухи о проблемах с фильмом «Аквамен». Этим объяснялось отсутствие рекламных трейлеров. Постановщик картины Джеймс Ван успокоил фанатов DC. Он объяснил, что в ленте много сложных спецэффектов, над которыми команда работает все время.
«Аквамен» выйдет в прокат в декабре 2018 года. В картине снялись Джейсон Момоа, Николь Кидман, Эмбер Хёрд, Дольф Лундгрен, Уиллем Дефо.
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