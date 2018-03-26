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«Киноафиша.инфо» и «Люксор» провели показ комедии «Каникулы президента»
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«Киноафиша.инфо» и «Люксор» провели показ комедии «Каникулы президента» 

Киноафиша 28 минут назад
Фото: Киноафиша
22 марта в петербургском кинотеатре «Люксор» прошел закрытый пресс-показ комедии «Каникулы президента».
Фильм лично представили режиссер Илья Шерстобитов, актер Евгений Сидихин, актриса Анна Цуканова-Котт и генеральный продюсер Ольга Андрианова. Поддержать Анну Цуканова-Котт, которая сейчас находится в интересном положении, пришла ее подруга — звезда «Льда» Аглая Тарасова.
Комедия «Каникулы президента» расскажет ироничную историю главы государства, загримировавшись он отправляется на отдых в Крым. По пути его ждут захватывающие и комичные приключения. В широкий прокат лента выйдет 29 марта.
На мероприятии гостям были предложены изысканные угощения от наших партнеров — шампанское от «Vinissimo» и сладости от кондитерской «Odemi». За музыкальное сопровождение отвечал прекрасный музыкальный коллектив Saint-p music.
Благодарим ведущего Алексея Кропотова за позитивную атмосферу вечера. А также наших талантливых фотографов Валентина Беликова и Константина Богданова.
Больше фото с показа в нашей группе в ВК.
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