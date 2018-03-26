«Киноафиша.инфо» и «Люксор» провели показ комедии «Каникулы президента»

22 марта в петербургском кинотеатре «Люксор» прошел закрытый пресс-показ комедии «Каникулы президента».

Комедия «Каникулы президента» расскажет ироничную историю главы государства, загримировавшись он отправляется на отдых в Крым. По пути его ждут захватывающие и комичные приключения. В широкий прокат лента выйдет 29 марта.

На мероприятии гостям были предложены изысканные угощения от наших партнеров — шампанское от «Vinissimo» и сладости от кондитерской «Odemi». За музыкальное сопровождение отвечал прекрасный музыкальный коллектив Saint-p music.

Больше фото с показа в нашей группе в ВК.