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Мэтт Бомер купил театр для показа фильма
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Мэтт Бомер купил театр для показа фильма 

Russianshowbiz.info 26 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда «Американской истории ужасов» пошел на такой шаг, чтобы позволить зрителям в своем родном городе Спринг, штат Техас, бесплатно увидеть новую картину «С любовью, Саймон».40-летний актер и общественный деятель распространил новости о предстоящем сеансе в социальных сетях. Он также рассказал, кто и где может получить бесплатные билеты. По словам самого Мэтта, это очень хороший фильм, который должен посмотреть каждый.
Бомер — не единственная звезда Голливуда, оплатившая кинопоказ. Его примеру последовали Кристен Белл и Нил Патрик Харрис, объявившие в своих аккаунтах о планах аренды кинотеатров для бесплатного просмотра картины. Белл рассказала, что не имеет никакого отношения к съемкам фильма, но он ей очень понравился. По этой причине девушка захотела поделиться впечатлениями со зрителями, пригласив жителей Миннеаполиса в кино.
Мэтт поделился отзывом на фильм «С любовью, Саймон», заявив, что очень рад возможности молодого поколения посмотреть на реальность с другой стороны и понять, что такое любовь.
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