5 причин любить (и ненавидеть) франшизу «Другой Мир»

В рамках «Месяца вампиров» вспоминаем, чем была крута (и ужасна) культовая серия боевиков категории «B».

В «Месяц вампиров» на DTF никак нельзя забыть про «Другой мир». Культовая в определённых кругах серия существует уже целых 15 лет и, кажется, на покой не собирается.

Пока весь мир продолжает сходить с ума по фильмам вселенной Marvel и «Форсажу» (и периодически злится от их неоднородного качества), создатели «Другого мира» неспешно и с расстановкой строят свои вселенную, зарабатывая деньги со среднего сегмента. «Другой мир» в этом плане почти что брат-близнец «Обители Зла». Только пооригинальней.

Предлагаем вспомнить ключевые особенности франчайза, которые нас так привлекали, но при этом — были источником фейспалмов и причиной не самого высокого качества фильмов. Расценивайте это как приглашение на дискуссию.

Ожидаемо, что список начинается с, собственно, главной причины популярности всей франшизы.

Многие из нас посмотрели первую часть «Другого Мира» (2003), еще будучи детьми или же совсем юными зрителями. Это никак не могло не повлиять на ностальгию и формирование отношения ко всему фильму. Невероятно привлекательная Кейт Бекинсейл в образе вампирши Селин сформировала целый культ обожания. Неудивительно, что актриса уже 15 лет не может отделаться от этого образа, приносящего ей наибольшие гонорары.

И Селин действительно притягивала взгляд — неизменный латекс в гардеробе, обтягивающий стройную фигуру, стрижка-каре, голубые глаза и белоснежные вампирские клыки.

Образ вампирши строился на сочетании физической привлекательности и смертоносности. Трудно забыть, как эффектно смотрелась Кейт в кожаном плаще, расстреливающая врагов по-македонски. Её героиня была этаким миловидным аналогом Блэйда.

Перво-наперво стоит сказать, что Селин, будучи лицом всей франшизы, на многие ключевые события первых двух фильмов не оказывала никакого влияния. Их центром почти всегда был бедолага Майкл, случайно оказавшийся потомком очередного Первородного Зла и ставший мишенью для враждующих вампиров и оборотней (в «Другом Мире» они зовутся ликанами).

Что же до характера Селин, то он раскрыт, кхм, не очень хорошо. По правде говоря, не было у неё никакого характера — просто очень эффектная истребительница оборотней, которая почему-то влюбилась в того самого Майкла и без конца попадала в неприятности, пытаясь его спасти.

Мотивация героини в борьбе со своими бывшими собратьями-вампирами тоже достигалась простейшим приёмом из разряда «всё, во что ты верила — ложь, ты была лишь нашей марионеткой». На ум приходят тысячи фильмов, игр и комиксов с той же самой незамысловатой идеей.

Наблюдать за бесконечными перебежками Селин из лагеря в лагерь и её неспособностью прочитать простейшие политические интриги вампирских и ликанских боссов на протяжении четырёх фильмов (в событиях приквела про ликанов Селин не задействована) становилось немного утомительно.

И стоит, конечно, признать, что образ стал жертвой объективизации. Формально перед нами сильная женщина. По факту — объект вожделения.

Царящая в фильмах постоянная ночь, практически монохромная картинка, лишенные хоть каких-то ярких элементов декорации (подворотни, лаборатории, особняки), грамотная работа над костюмами — арт-дирекшен фильма был очень хорош и создавал, наверное, половину всей атмосферы.

Вековые распри волчьих и вампирских кланов, постоянные интриги, предательства и не слишком заезженные идеи, вроде героя полувампира-полуоборотня, были способны сохранять интерес. Не говоря уж о вкраплениях элементов киберпанка (в четвертом фильме Селин просыпается от 12-летней комы в недалёком будущем), которые заметно преображали знакомую вампирскую эстетику.

А происхождение вампиров и ликанов было тщательно прописано (про оборотней даже сняли отдельный фильм) до самых мелких нюансов, вроде особенностей гибридных видов и различий ковенов (вампирских домов).

Стоит признать, что всё вышеперечисленное придумывалось лишь с одной целью — создать хоть какой-то антураж для сцен, в которых хорошенькая вампирша зачищает помещения от супостатов.

Если начать анализировать происходящие в «Другом Мире» события, то вселенная попросту теряет очарование. Погони за могучими медальонами, древние пророчества и прятки от злобной корпорации, создающей мутантов — всё это очень стандартный набор скверно написанной фантастики.

Про Homo sapiens сюжет часто вообще забывает — люди здесь почти всегда лишь фоновое «мясо». Только в четвертой части (про злую корпорацию) они играли хоть какую-то роль, а в пятой их уже будто не существует. Мир этих фильмов буквально «стоит» за пределами кадра.

Плотности здешней истории позавидовал бы даже «Борн» и сериал «24» с Кифером Сазерлендом. Героиня передвигается почти исключительно бегом, в каждой части становясь то спасительницей мира, то жертвой очередного предательства, то самой сильной в мире вампиршей, то вообще мамой.

Стоит похвалить сценарий и вселенную за формальную оригинальность, ведь (в отличие от той же «Обители Зла») «Другой мир» не основан ни на игре, ни на книге, ни на комиксах.

Экшен, соль и смысл всей серии, поставлен сносно, а во всех частях (кроме трясущейся камеры в четвертой) операторская работа была близка к идеальной.

И особо стоит отметить то, как здешний сюжет стирает границы между добром и злом, ставя монстров в главные роли и заставляя не на шутку им сопереживать. До сих помню сеанс «Пробуждения» в кинотеатре и возгласы мальчишек, узнавших, что Майкл [спойлер].

Динамика часто идет фильмам во вред. Авторы это прекрасно знают, но к каждой части дела становятся всё хуже и хуже. Солидная часть хронометража отводится под беглый пересказ прошлых событий и постоянных напоминаний, что там да как было в предыдущих частях. Однако от этого (особенно тем, кто предыдущую часть смотрел в год её выхода) ясней не становится.

Как и многим долгоживущим эпопеям «Другому Миру» свойственен кризис идей в наиболее тяжелой форме. Главное достоинство свежей части (помимо того, что сценарий дописывали прямо на съемках) и вовсе лишь в новой прическе Селин. Хоть и очень красивой, стоит заметить.

Продюсированием некоторой части саундтрека занимался Дэнни Лонер, талантливый звукорежиссёр и бывший участник наиболее яркого состава Nine Inch Nails.

Помимо его качественных ремиксов на хиты альтернативного рока, в фильме звучали Evanescence (для многих их Bring Me To Life прочно ассоциируется с Другим Миром), Linkin Park, Ministry, Black Light Burns и даже Combichrist (за их плечами так же саундтрек к DmC и Hellblade).

Краткое превью саундтреков к «Пробуждению»

Композиции, написанные Марко Белтрами («Хеллбой», «Крик», «Логан» и та самая «Матильда») для второго фильма были неплохими, но мало чем запоминались. Остальной же саундтрек серии за авторством Пола Хаслингера и Майкла Вандмахера и вовсе иногда раздражал.

Мы живем в эпоху блокбастеров с раздутыми бюджетами. Крупные голливудские студии уже давно взяли следующее направление развития: купить права на сомнительную идею, вложить 100-200 миллионов и надеяться, что фильм не провалится.

Фильмы с низким и средним бюджетом большими студиями уже почти не выпускаются. За исключением хорроров, нет веры, что такое кино вообще принесёт деньги. Поэтому данную нишу на себя взяли независимые студии.

Любопытно, что «Другим Миром» занимаются Lakeshore Entertainment и Screen Gems. Первая — самая настоящая инди, а вот вторая — дочерняя компания Sony. Что ещё любопытнее, так это то, что Screen Gems в том числе числится и прокатчиком «Обители Зла» Resident Evil. Есть и ещё немаловажный момент — фанатская база. Да, звезд с неба франшиза не хватает, но уже 15 лет стабильно приносит деньги.

С точки зрения бокс-офиса нам очень нужно такое кино. Хотя бы чтоб показать, что нижний и средний сегмент могут быть успешными и популярными. Фильм нашел свою нишу, а в отсутствие хороших или даже вообще каких-либо фильмов про вампиров «Другой Мир» это наш рак на безрыбье.

Как уже говорилось, у франшизы есть свои преданные фанаты, которые не жалеют последнего рубля. Однако мы продолжаем получать, мягко говоря, не очень хорошие фильмы. Как таковой конкуренции у них почти нет, но это не означает, что нужно снимать фильм по сценарию, после прочтения которого даже собака обрела бы дар речи и спросила «Что за чёрт?».

С каждой новой частью оценки критиков (изначально низкие) падают, как и оценки зрителей (изначально очень высокие). Франшизе нужно дать второе дыхание, ведь если даже преданные фанаты отворачиваются — это начало конца.

У «Другого Мира» ещё полно любопытных достоинств и недостатков. А чем эта серия полюбилась вам? Или, может быть, вы её яростно ненавидите? Делитесь своим мнением в комментариях. А если вам понравился данный материал, поддержите его лайком. Благодарю за прочтение!

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