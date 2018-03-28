Кинопремьеры недели: «Не в себе» Содерберга и новый фильм Стивена Спилберга

Не в себе

Американский режиссер Стивен Содерберг, который несколько лет назад заявил, что уходит из кино, к большому облегчению всех все-таки этого не сделал и продолжил экспериментировать с жанрами и техникой съемки. После интерактивного сериала «Мозаик» с Шэрон Стоун , в котором зрители с помощью мобильного приложения могли менять сюжет, Содерберг снял низкобюджетный психологический триллер на смартфон. Это не первый раз, когда режиссеры используют гаджеты для съемок кино, однако новаторство американца состоит в том, что он не акцентирует внимание на том, что картина снята на телефон. Качество картинки высокое, и не все зрители смогут догадаться, что это непрофессиональная камера.

Эми Ирвинг. "Не в себе" рассказывает о женщине Сойер в исполнении звезды сериала «Корона» Клэр Фой , которая считает, что ее преследует мужчина, однако до конца непонятно, кажется ей это или нет. Также в фильме снялись Джошуа Леонард, Сара Стайлз, Джуно Темпл, Эрин Вильхельми, Эйми Маллинс

Кадр из фильма «Не в себе»

Первому игроку приготовиться

Приключенческая картина живого классика американского кинематографа Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» основана на одноименном бестселлере Эрнеста Клайна . Действие происходит в 2045 году. По-настоящему живым Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) чувствует себя лишь в OASISе — огромной виртуальной вселенной, где проводит свои дни большая часть человечества. Создатель OASISа — гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй ( Марк Райлэнс ) завещал все свое колоссальное состояние и контроль над OASISом победителю трехэтапного квеста, который он запустил в поисках достойного наследника. Чтобы спасти и виртуальный OASIS, и их собственный реальный мир, Великолепная пятерка — Уэйд и его друзья — с головой погружаются в фантастическую вселенную, полную открытий и опасностей.

"Первому игроку приготовиться" — это винтажный Спилберг: благородный герой с хорошими намерениями в борьбе с плохим парнем. Это весело, увлекательно и хорошо, но не прекрасно", — отметила критик Венли Ма.

Кадр из фильма «Первому игроку приготовиться»

Каникулы президента

В комедии Ильи Шерстобитова президент России решает инкогнито поехать на отдых в Крым и заодно изучить, чем живет народ. Однако в новом облике он становится поразительно похож на некоего Валеру из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории. Роль президента сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев , регулярно пародировавший главу государства, а загримированного президента — Олег Васильков

Кадр из фильма «Каникулы президента»