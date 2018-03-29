Ещё
Названы лучшие фильмы по видеоиграм в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие фильмы по видеоиграм в истории 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
Проект «Кино Mail.ru» к выходу фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться!» составил рейтинг наиболее популярных картин по видеоиграм. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 марта.
Лидером стал блокбастер Дункана Джонса «Варкрафт». Несмотря на то, что лента провалилась в американском прокате, в России она собрала более 1,3 миллиарда рублей. Пользователи «Кино Mail.ru» поставили ей 7,7 балла из 10.
На втором месте оказалась картина «Обитель зла» 2002 года режиссера Пола У. С. Андерсона. Третью строчку разделили «Принц Персии: Пески времени» (2010) и «Смертельная битва» (1995), основанная на серии файтингов Mortal Kombat.
«Первому игроку приготовиться» выходит в отечественный прокат 29 марта. Сюжет разворачивается в 2045 году вокруг компьютерной игры OASIS.
Ранее в марте был назван худший в истории фильм по мотивам видеоигры.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров9
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение