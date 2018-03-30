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Названы самые популярные фильмы по видеоиграм
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Названы самые популярные фильмы по видеоиграм 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Варкрафт"
Скоро стартует показ фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", где в центре сюжета — компьютерная игра OASIS. Мы решили вспомнить самые популярные у российских зрителей экранизации видеоигр.
На первом месте — "Варкрафт", картина Дункана Джонса. Адаптация одной из культовых видеоигр с треском провалилась в американском прокате, однако у нас собрала около 23 миллионов долларов.
На втором месте — суммарные достижения шестисерийной "Обители зла" с Миллой Йовович в главной роли.
Бронза достается фильму "Принц Персии: Пески времени" (2010), который не получил особого признания в мировом прокате, однако заработал в России 21 миллион долларов.
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