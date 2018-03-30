Названы самые популярные фильмы по видеоиграм

Скоро стартует показ фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", где в центре сюжета — компьютерная игра OASIS. Мы решили вспомнить самые популярные у российских зрителей экранизации видеоигр.

На первом месте — "Варкрафт", картина Дункана Джонса . Адаптация одной из культовых видеоигр с треском провалилась в американском прокате, однако у нас собрала около 23 миллионов долларов.

На втором месте — суммарные достижения шестисерийной "Обители зла" с Миллой Йовович в главной роли.

Бронза достается фильму "Принц Персии: Пески времени" (2010), который не получил особого признания в мировом прокате, однако заработал в России 21 миллион долларов.