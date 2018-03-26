Меган Фокс и Джош Дюамель сыграют родителей вундеркинда

Меган Фокс и Джош Дюамель подписались на участие в новой семейной комедии «Think Like a Dog» (Думай, как пёс).

В центре сюжета окажется 12-летний вундеркинд, который в ходе неудачного научного эксперимента обретает телепатическую связь со своим четвероногим другом Генри. Теперь мальчик и его любимый пес еще больше сближаются и вместе преодолевают трудности в семье и школе.

Съемки под руководством Джила Джангера («10 причин моей ненависти») стартуют в ближайшее время в Новом Орлеане.

Для Меган Фокс и Джоша Дюамеля предстоящий проект станет третьей совместной работы, до этого актеры снимались в фильмах «Трансформеры» и «Траснформеры: Месть падших».