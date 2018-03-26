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Юнармейцы сыграют в новом фильме о подольских курсантах
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Юнармейцы сыграют в новом фильме о подольских курсантах 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята из военно-патриотического движения примут участие в создании героической киноленты.
В августе 2018 года на территории Калужской области могут начаться съемки нового фильма о героической странице в Великой Отечественной войне — подвиге подольских курсантов, в октябре 1941 года задержавших продвижение немецких войск к Москве, сообщает газета «Весть».
Проект на региональном уровне представил гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников, автор военно-патриотических фильмов «Брестская крепость» и «Батальон».
По его словам, помимо профессиональных актеров в ленте о подольских курсантах примут участие ребята из «Юнармии», а также молодежь близлежащих городов.
«Для студии принципиально важно снимать фильм именно на калужской земле — там, где происходили воплощаемы на экране события. Две с половиной тысячи совсем еще юных мальчишек 1919, 1920, 1921 годов рождения остались навсегда в калужской земле. Память о них должна быть не только сохранена, но и поведана миру», — сказал Угольников.
И добавил, что Центральный архив Минобороны РФ передал кинематографистам все необходимые материалы о курсантском подвиге, в том числе те, что до этого момента были неизвестны.
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