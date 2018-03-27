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В кинотеатре на Люблинской покажут «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»
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В кинотеатре на Люблинской покажут «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице 29 марта состоится бесплатный показ художественного фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
— Несмотря на легкомысленно-ироничный сюжет, картина заняла в 1976 году почетное второе место по кассовым сборам, — отметили организаторы показа.
В фильме снялись известные актеры Алексей Петренко и Владимир Высоцкий. Показ начнется в 15.00 по адресу улица Люблинская, 11. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте сети «Москино». Возрастная категория 12+. (то)
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