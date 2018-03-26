Мэтт Райан присоединится к «Легендам завтрашнего дня» на постоянной основе в 4 сезоне

Канал CW пока не торопится официально объявлять о продлении «Легенд завтрашнего дня» на четвертый сезон, однако всем — от критиков до зрителей — понятно, что «Легенды» никуда из эфира CW не денутся. Более того — в следующем, четвертом сезоне к команде «Легенд» на постоянной основе присоединится Джон Константин в исполнении обаятельнейшего Мэтта Райана. Джон Константин в исполнении именно Мэтта Райана поклонникам супергеройских сериалов хорошо знаком: еще в 2014 его можно было увидеть в «сольном» сериале на NBC (который, правда, продержался в эфире всего 1 сезон). После этого Райан в роли Константина появлялся в «Стреле», а совсем недавно — в «Легендах завтрашнего дня», и вот теперь получил своего рода «повышение».

В текущем сезоне «Легенды» получили еще одного новичка — Уолли Уэста, перекочевавшего в состав из «Флэша», но его судьба пока остается не совсем понятной — насколько Уэст задержится в «Легендах» и будет ли появляться в сериале на постоянной основе в 4 сезоне. попкорнnews