Ретроспективу Александра Митты представят в трех кинотеатрах ЮВАО

Лучшие фильмы режиссера Александра Митты покажут в трех кинотеатрах сети «Московское кино» на территории ЮВАО.

Ретроспектива приурочена к 85-летию режиссера. Зрители увидят ленты, сняты в разных жанрах, но обязательно с любовью к своим героям. Картины художника можно будет посмотреть с 27 по 30 марта в кинотеатрах «Молодежный» (улица Люблинская, дом 11), «Тула» (улица Кухмистерова, дом 4) и «Спутник» (улица Солдатская, дом 15).

В «Спутнике» 28 марта можно будет посмотреть «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 29 марта покажут советско-японскую мелодраму по сценарию Эдварда Радзинского «Москва, любовь моя» (1974 г., 12+) с Олегом Видовым и Комаки Курихара в главных ролях. А 30 марта можно будет окунуться в лето и детство, посмотрев картину «Без страха и упрека» (1962 г., 12+). Все сеансы ретроспективы в кинотеатре начинаются в 14.00.

В «Туле» покажут 28 марта — «Звонят, откройте дверь», 29 марта — «Сказку странствий», 30 марта — «Гори, гори, моя звезда». Все сеансы ретроспективы в кинотеатре начинаются в 18.00.

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте сети «Москино».