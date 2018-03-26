Ретроспективу Александра Митты представят в трех кинотеатрах ЮВАО 

Лучшие фильмы режиссера Александра Митты покажут в трех кинотеатрах сети «Московское кино» на территории ЮВАО.
Ретроспектива приурочена к 85-летию режиссера. Зрители увидят ленты, сняты в разных жанрах, но обязательно с любовью к своим героям. Картины художника можно будет посмотреть с 27 по 30 марта в кинотеатрах «Молодежный» (улица Люблинская, дом 11), «Тула» (улица Кухмистерова, дом 4) и «Спутник» (улица Солдатская, дом 15).
Так, в «Молодежном» 27 марта в 15.00 покажут фильм «Звонят, откройте дверь» (1965 г., 0+), который стал дебютом Елены Прокловой. 28 марта в 10.00 зрители смогут увидеть полную поэзии и светлой печали притчу с Андреем Мироновым в одной из ролей «Сказка странствий» (1982 г., 0+). 29 марта в 15.00 жителей ЮВАО ждет фильм-лубок, снятый по мотивам незаконченной повести Пушкина «Арап Петра Великого» — «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976 г., 0+). 30 марта в 12.00 зрители смогут увидеть трагикомедию о судьбе художника в революционнее годы с Олегом Табаковым, Евгением Леоновым, Олегом Ефремовым и Еленой Прокловой «Гори, гори, моя звезда» (1969 г., 12+).
В «Спутнике» 28 марта можно будет посмотреть «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 29 марта покажут советско-японскую мелодраму по сценарию Эдварда Радзинского «Москва, любовь моя» (1974 г., 12+) с Олегом Видовым и Комаки Курихара в главных ролях. А 30 марта можно будет окунуться в лето и детство, посмотрев картину «Без страха и упрека» (1962 г., 12+). Все сеансы ретроспективы в кинотеатре начинаются в 14.00.
В «Туле» покажут 28 марта — «Звонят, откройте дверь», 29 марта — «Сказку странствий», 30 марта — «Гори, гори, моя звезда». Все сеансы ретроспективы в кинотеатре начинаются в 18.00.
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте сети «Москино».