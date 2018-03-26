Ещё
Мослекторий покажет встречу с режиссером Андреем Звягинцевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мослекторий покажет встречу с режиссером Андреем Звягинцевым 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
27 марта в бизнес-школе Сколково выступит кинорежиссер, сценарист, лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей Андрей Звягинцев. Он расскажет об авторском кино в России. Слушатели узнают, как совместить коммерческий успех и художественную ценность картины? Что позволило двум его фильмам подряд войти в шорт-лист премии Оскар и покорить зарубежного зрителя?
Прямую трансляцию смотрите 27 марта в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание
Москва24: последние новости
Призрак мюзикла: лучшие и худшие работы Эндрю Ллойд Уэббера Документальный фильм о Ростроповиче впервые покажут в Москве 4 апреля Мединский поддержал идею создать в России Центр документального кино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Мэтт ЛеБлан работает актером только ради денег
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение