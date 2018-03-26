Мослекторий покажет встречу с режиссером Андреем Звягинцевым

27 марта в бизнес-школе Сколково выступит кинорежиссер, сценарист, лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей Андрей Звягинцев . Он расскажет об авторском кино в России. Слушатели узнают, как совместить коммерческий успех и художественную ценность картины? Что позволило двум его фильмам подряд войти в шорт-лист премии Оскар и покорить зарубежного зрителя?

Прямую трансляцию смотрите 27 марта в 19:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание