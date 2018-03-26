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Майкл Шоуолтер снимет рождественскую комедию с Джессикой Честейн
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Майкл Шоуолтер снимет рождественскую комедию с Джессикой Честейн 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Майкл Шоуолтер, режиссер обласканной критиками мелодрамы «Любовь-болезнь», поставит рождественскую комедию с Джессикой Честейн и Октавией Спенсер.
Безымянный проект основан на задумке самой Джессики Честейн и напомнит женскую версию комедии «Самолетом, поездом, машиной». Главные героини, преодолевая множество препятствия, должны непременно оказаться в кругу семьи праздничным вечером.
Сценарий к ленте напишет Пит Чиарелли («Иллюзия обмана 2», «Предложение»).
Джессика Честейн и Октавия Спенсер уже снимались вместе в драме «Прислуга» в 2011 году. Обе актрисы номинировались на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за этот фильм, но заветная статуэтка досталась Октавии Спенсер.
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