Майкл Шоуолтер снимет рождественскую комедию с Джессикой Честейн

Безымянный проект основан на задумке самой Джессики Честейн и напомнит женскую версию комедии «Самолетом, поездом, машиной». Главные героини, преодолевая множество препятствия, должны непременно оказаться в кругу семьи праздничным вечером.

Сценарий к ленте напишет Пит Чиарелли («Иллюзия обмана 2», «Предложение»).

Джессика Честейн и Октавия Спенсер уже снимались вместе в драме «Прислуга» в 2011 году. Обе актрисы номинировались на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за этот фильм, но заветная статуэтка досталась Октавии Спенсер.