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Universal выпустит ремейк драмы «Лицо со шрамом»
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Universal выпустит ремейк драмы «Лицо со шрамом» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Лицо со шрамом"
Проект-долгострой возглавил Антуан Фукуа, постановщик фильмов "Тренировочный день" и "Великолепная семерка". Сценарием займется Гарет Даннет Алкосер, автор нескольких короткометражных лент.
Universal присматривался к новой версии криминальной драмы еще в 2011 году. Сначала картина должна была выйти в августе 2018 года, однако производственные проблемы отодвинули премьеру фильма, в итоге конкретная дата релиза неизвестна.
Сценарий уже не раз переписывали: над ним успели поработать Дэвид Эйр («Отряд самоубийц»), Пол Аттанасио («Донни Браско»), Итан и Джоэл Коэны.
Режиссером фильма могли стать Дэвид Йейтс, Пабло Ларраин и все тот же Дэвид Эйр, однако кандидаты по разным причинам отсеялись.
Фукуа приступит к работе после «Великого уравнителя 2» про благородного киллера в исполнении Дензела Вашингтона.
Первая экранизация остросюжетного романа Армитэджа Трэйла увидела свет еще в 1932 году и вызвала спорные отзывы из-за жестоких сцен. Более известен вариант Брайана де Пальмы 1983 года, за главную роль в котором Аль Пачино номинировался на "Золотой глобус".
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