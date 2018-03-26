Universal выпустит ремейк драмы «Лицо со шрамом»

Проект-долгострой возглавил Антуан Фукуа , постановщик фильмов "Тренировочный день" и "Великолепная семерка". Сценарием займется Гарет Даннет Алкосер, автор нескольких короткометражных лент.

Universal присматривался к новой версии криминальной драмы еще в 2011 году. Сначала картина должна была выйти в августе 2018 года, однако производственные проблемы отодвинули премьеру фильма, в итоге конкретная дата релиза неизвестна.

Фукуа приступит к работе после «Великого уравнителя 2» про благородного киллера в исполнении Дензела Вашингтона.