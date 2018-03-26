На Нелидовской показали фильм памяти Олега Табакова 

В кинотеатре «Полет» неподалеку от Куркина состоялся показ фильма памяти актера и режиссера Олега Табакова.
Зрители увидели фильм «Все наоборот». Картина была снята в 1981 году режиссерами Виталием Фетисовым и Владимиром Грамматиковым по сценарию Павла Лунгина.
В фильме рассказывается история любви десятиклассников. В главных ролях снялись Ольга Машная и Михаил Ефремов, который, чтобы проникнуть к любимой, переодевается в девушку и говорит смешным голосом. Олег Табаков и Светлана Немоляева играют родителей старшеклассников. (ск)