Ещё
Бесплатный показ культовых фильмов Александра Митты состоится в ВАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесплатный показ культовых фильмов Александра Митты состоится в ВАО 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
К 85-летию Александра Митты сеть кинотеатров Москино подготовила программу показов лучших фильмов этого замечательного режиссера. Жители Восточного округа смогут посетить бесплатные сеансы в кинотеатре «Березка».
Александр Митта снимал кино разных жанров, но всегда с чуткостью, вниманием и любовью относился к своим героям — будь то школьники, летчики или театральный режиссер. Видимо, поэтому его фильмы смотрятся актуально и 50 лет спустя после своего выхода на экраны.
В «Березке» покажут два культовых фильма Митты: «Без страха и упрека» и «Точка, точка, запятая…».
Картина «Без страха и упрека» вышла в 1962 году. Это яркий фильм про детей, которые нашли на улице солидную сумму и пытаются вернуть ее владельцу, настоящий комедийный триллер, где саспенс в иные моменты достигает хичкоковского накала, а взрослые вновь не хотят прислушаться к детям. Посмотреть его можно 28 марта в 14:00, регистрация
«Точка, точка, запятая…» 1972 года выпуска — картина про восьмиклассника Лешу Жильцова, который переживает, что ничего из себя не представляет. Когда в его классе появится новенькая девочка, Леша приложит все усилия, чтобы изменить себя к лучшему. Показ фильма состоится 29 марта в 14:00, регистрация
Кинотеатр «Березка»: ул. Мартеновская, д.25, м. Перово/Новогиреево. Телефон для справок: 8 (495) 302-03-62  Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Старые советские фильмы и современные короткометражки покажут в «Березке» 31 марта ЦССВ им. Г.И. Россолимо приглашает на «День Аиста» Главврач детской поликлиники №120 рассказала, кто имеет право на получение бесплатного детского питания
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории10
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело6
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение