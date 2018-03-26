Бесплатный показ культовых фильмов Александра Митты состоится в ВАО

К 85-летию Александра Митты сеть кинотеатров Москино подготовила программу показов лучших фильмов этого замечательного режиссера. Жители Восточного округа смогут посетить бесплатные сеансы в кинотеатре «Березка».

Александр Митта снимал кино разных жанров, но всегда с чуткостью, вниманием и любовью относился к своим героям — будь то школьники, летчики или театральный режиссер. Видимо, поэтому его фильмы смотрятся актуально и 50 лет спустя после своего выхода на экраны.

В «Березке» покажут два культовых фильма Митты: «Без страха и упрека» и «Точка, точка, запятая…».

Картина «Без страха и упрека» вышла в 1962 году. Это яркий фильм про детей, которые нашли на улице солидную сумму и пытаются вернуть ее владельцу, настоящий комедийный триллер, где саспенс в иные моменты достигает хичкоковского накала, а взрослые вновь не хотят прислушаться к детям. Посмотреть его можно 28 марта в 14:00, регистрация

«Точка, точка, запятая…» 1972 года выпуска — картина про восьмиклассника Лешу Жильцова, который переживает, что ничего из себя не представляет. Когда в его классе появится новенькая девочка, Леша приложит все усилия, чтобы изменить себя к лучшему. Показ фильма состоится 29 марта в 14:00, регистрация

Кинотеатр «Березка»: ул. Мартеновская, д.25, м. Перово/Новогиреево. Телефон для справок: 8 (495) 302-03-62 Информация и фото с сайта Префектуры ВАО