Первый советский мистический фильм показали в Центральной библиотеке Щербинки

Встреча в «Киноклубе Большой Москвы»

Один из первых советских мистических фильмов, дебютную работу кинорежиссёра, сценариста, продюсера и музыканта Олега Тепцова — «Господин оформитель» посмотрели 22 марта в Центральной библиотеке на встрече в «Киноклубе Большой Москвы».

Изначально картина была короткометражной дипломной работой Олега Тепцова. Сюжет основан на рассказе Александра Грина «Серый автомобиль». Успех был таким ошеломительным, что режиссеру сразу предложили снять полнометражную картину.

Это мистическая история, поединок, происходящий между художником и его творением — ожившим манекеном прекрасной девушки, разбивающим жизни своих поклонников. Всё действие разворачивается на фоне великолепия дворцов и костюмов эпохи модерна. Фильм пронизан неповторимой загадочностью Серебряного века.