Первый советский мистический фильм показали в Центральной библиотеке Щербинки 

Встреча в «Киноклубе Большой Москвы»
Один из первых советских мистических фильмов, дебютную работу кинорежиссёра, сценариста, продюсера и музыканта Олега Тепцова — «Господин оформитель» посмотрели 22 марта в Центральной библиотеке на встрече в «Киноклубе Большой Москвы».
Изначально картина была короткометражной дипломной работой Олега Тепцова. Сюжет основан на рассказе Александра Грина «Серый автомобиль». Успех был таким ошеломительным, что режиссеру сразу предложили снять полнометражную картину.
Это мистическая история, поединок, происходящий между художником и его творением — ожившим манекеном прекрасной девушки, разбивающим жизни своих поклонников. Всё действие разворачивается на фоне великолепия дворцов и костюмов эпохи модерна. Фильм пронизан неповторимой загадочностью Серебряного века.
Перед показом фильма зрители посмотрели традиционную для «Киноклуба Большой Москвы» видео-лекцию Сергея Сидоренко на тему «Нужен ли в кино сюжет?». Ведущая встречи, сотрудник Центральной библиотеки Александра Харченко рассказала о том, как снимали и позже отнеслись к советской мистической картине, о том, как подбирались актеры на главные роли и где проходили съемки. Зрители отметили необычность картины и то, что она является ярким примером видео-лекции С. Сидоренко, когда в фильме отсутствует основной сюжет.