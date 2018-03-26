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Бондарчук хочет снять фильм о костромском рекорде Федора Конюхова
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Бондарчук хочет снять фильм о костромском рекорде Федора Конюхова 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Режиссер Федор Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове, узнал KOSTROMA.TODAY. В кадре может оказаться и Кострома — город, в котором Федор Конюхов поставил рекорд перед кругосветным путешествием.
За основу будет взят рассказ Федора Конюхова о кругосветном путешествии, которое он совершил в 2016 году. Тогда знаменитому путешественнику удалось облететь земной шар за 11 дней.
В 2015 году Федор Конюхов побывал в Костроме. Вместе с чемпионом по воздухоплаванию Иваном Меняйло он хотел подняться в воздух, чтобы продержаться там 18 часов, но в результате поставил новый рекорд — 19 часов 10 минут.
По информации портала «Актуальные новости», работа над картиной «Повелитель ветра» начнется в 2019 году.
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