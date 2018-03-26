Бондарчук хочет снять фильм о костромском рекорде Федора Конюхова

Режиссер Федор Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове , узнал KOSTROMA.TODAY. В кадре может оказаться и Кострома — город, в котором Федор Конюхов поставил рекорд перед кругосветным путешествием.

За основу будет взят рассказ Федора Конюхова о кругосветном путешествии, которое он совершил в 2016 году. Тогда знаменитому путешественнику удалось облететь земной шар за 11 дней.

В 2015 году Федор Конюхов побывал в Костроме. Вместе с чемпионом по воздухоплаванию Иваном Меняйло он хотел подняться в воздух, чтобы продержаться там 18 часов, но в результате поставил новый рекорд — 19 часов 10 минут.

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